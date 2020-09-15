Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in adına düzenlenen ‘Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Uluslararası 2020 Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'deki sahibi 1050 gündür tutuklu olan Osman Kavala oldu. Kavala cezaevinden gönderdiği mesajda tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Ahmet Altan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ve hapisteki gazetecilerden söz etti.

Kavala mesajında "Demirtaş'ın AİHM'in ihlal kararı vermesinin ardından tahliye edildiği dosyasındaki zaten kullanılmış olan delillerle yeni bir suçlamayla tutuklandı. Ahmet Altan yine ağır bir ceza aldı. Selçuk Mızraklı bir itirafçı tanık ifadesiyle tutuklandı ve 9 yıl 4 ay ceza aldı. En acı veren cezaevindeyken kendilerini hayattan kopararak hukuksuzluğu protesto edenlerin ölmesini izlemek, avukat Ebru Tİmtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleriyle ilgili uzun bir süre adım atılmaması insan hayatına verilen değerin erozyona uğradığını gösteriyor" dedi.

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen ödül gecesinde Hrant Dink'in eşi ve Hrant Dink Vakfı'nın kurucusu Rakel Dink Ermenice türkü söyledi.

Rakel Dink ödül gecesinde "Hep kin, hep nefret, şiddet nereye kadar, ne zaman kadar? Bu yazgı değişmeli" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkım üstüne yıkım, elem üstüne elem, keder üstüne keder, hep dert hep zulüm nereye kadar? Ölüm, acı, gözyaşı ve yas... Hep kin, hep nefret, şiddet nereye kadar, ne zaman kadar? Bu yazgı değişmeli, karanlık yerine ışığı seçmeli... Adaleti, dürüstlüğü, merhameti isteyelim, sevgiyi saygıyı giyinelim, hep birlikte yaşayalım, yaşatalım."

Her yıl yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki kişiye verilen ödülün bir diğer sahibi Mısır'da kadına yönelik cinsel şiddetin ve kadın hakları ihlallerinin görünür kılınması için mücadele eden, Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Mozn Hassan oldu.

Ödül törenine Kudsi Ergüner neyiyle, müzisyen Arto Tunçboyacıyan, Can Bonomo ve Kalben de şarkılarıyla katıldı.