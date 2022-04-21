Ukrayna için kritik tarih 9 Mayıs mı; savaşın uzamasını kim istiyor?

Rusya, Mart başından beri kuşatma altında bulunan Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Kentin büyük bir kısmı son haftalarda Rusya kontrolüne geçmişti.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği ilk büyük şehir ola Mariupol'ün Rusya tarafından ele geçirilmesini değerlendiren T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, Rusya'nın Ukrayna'nın genelinde başarı elde edemeyeceğini anladığı için stratejisini Dombas'a yönelttiğini belirterek "Bir şekilde Rusya'nın savaşı durdurması için Rus askerlerinin kaybını gerekçelendirecek "evet bunlar yaşandı ama benim elimde de şu var' diyebileceği kazanım olabilir. Bu da müzakere masasına daha ciddiyetle oturulmasını sağlayacak bir gelişme de olabilir" dedi.

9 Mayıs'ın Rusya'nın 'Ulusal Zafer Günü' olduğunu hatırlatan Yinanç, "9 Mayıs tarihine işaret ediliyor. Bu tarihte Putin'in bu savaştan elinde bir kazanımla çıkması olasılığı nedeniyle 9 mayısa işaret ediliyor" dedi.

Çavuşoğlu'nun "Bu savaşın uzamasını isteyenler var" açıklamasını değerlendiren Yinanç, "Batılı blok Rusya'nın cezalandırılma politikasının devam etmesini istiyor Batılı blok. Ankara ise bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Türkiye, 'Rusya'yı cezalandırmayı Ukrayna'nın kanı üzerinden yapmak etik ve ahlaki değil' diyor" diye konuştu.

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T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş dış politikada yaşanan önemli gelişmeleri anlattı.