Türkiye’nin enerji politikasında doğrular, yanlışlar; kesintilere hazır mıyız?

İran, teknik bir arıza sebebiyle Gürbulak giriş noktasından Türkiye’ye verdiği doğalgaz arzını 10 günlüğüne durdurdu. İran’ın kesintisinin ardından BOTAŞ, bu arz düşüşü ve havaların çok soğuması nedeniyle sanayi kuruluşlarına arzı % 40 kıstığını duyurdu. İran’ın kesintisini ve bunun etkilerini T24’te Füsun Sarp Nebil’e yorumlayan Gazday Genel Müdürü Mehmet Doğan, kesintinin devam etme ihtimalinin olduğunu belirtti. Gaz kesintisinin, İran’ın içerdeki ihtiyacını karşılamak için dışarıya verdiği gazı kesmesi sonucu yaşandığını söyleyen Doğan, İran’ın kuzeyinde havaların soğuduğunu ifade ederek “Hava durumu ile ilintili bir durum.

“İran’ın önümüzdeki haftaya kadar da gazı açacağını düşünmüyorum”

Hava durumu ile ilgili üç farklı uzmanla konuştum üçü de aynı şeyi söyledi. Önümüzdeki hafta İran’ın kuzey bölgelerinde havaların ısınması beklenmiyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki hafta dahil olmak üzere İran’ın bu gazı açacağını düşünmüyorum. Fiziki olarak da bize gelmesi mümkün olmuyor. Yani Türkmenistan’dan gelen boruya dokunulmadan o gaz bize gelmiyor” dedi.

BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarına arzı yüzde 40 kısmış olmasına da değinen Doğan, kesintilerin uygulanması için yazılan mevzuata dikkat çekerek, “Bire kesinti prosedürü yazılır ve uygulanır. Bu süreçte şeffaflık inanılmaz önemli. Çünkü siz herhangi bir sanayi alanında çalışıyorsanız hangi durumda gazınız kesileceği, kesintinin hangi bölgelerde başlayacağı gibi şeyleri yazmanız lazım” dedi.

BOTAŞ’ın bir panik havasıyla bütün sanayi kapsayan bir uygulama yaptığını ancak yapılan uyarılar sonrası bundan geri adım attığını belirten Doğan, Türkiye’nin iletim sistemini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

“Depolama tesisleri için yeteri kadar hızlı davranmadık” diyen Doğan, Türkiye’nin depolama sistemi ve iletim sistemlerine ağırlık vermesi gerektiğini ifade ederek “Depolama konusunda, Türkiye’nin enerji konferanslarında, politikalarında sürekli altı çizilen bir konu ama ne hikmetse biz burada geciktik” dedi.

Doğan, uzun vadede Türkiye’nin enerji depolama ve iletim sistemleri üzerine yatırım yapmaması durumunda uzun vadede enerji konusunda sorunlar yaşamaya devam edeceğini ifade etti.