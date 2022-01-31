Sosyal medyanın çeteleri: Troller

Troller, internetin hayatımıza kattığı bir kavram. Aslında “İskandinav mitolojisine ait cüce yaratıklar olarak biliniyor ve zaman içinde bazı çizgi filmlerde yer alarak gündeme taşındı. Mesela Hugo bir troldür.

Ama günümüzde troller, gündemi değiştirmek ya da yönlendirmek için kullanılıyor. Öyle ki, bakıyorsunuz bu troller Atilla Taş’ın tahliye edildiği gün yayınladıkları hakim-savcı vs isimleri ile yargıyı etkileyebiliyorlar.

Dün de Kılıçdaroğlu Twitter’dan enteresan bir açıklama yaptı. “Son Laik Bükücü” dediği trollerin son 6 ayda kendisi aleyhine tam 700 bin tweet attığını belirttiler. Kılıçdaroğlu bir rapor hazırlattığını ve 10 civarı taşıyıcı trol üzerinden çalışan bir troll ordusu olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video ile kendisiyle ilgili iktidar tarafından tutulduğunu iddia ederek "Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler" dedi.

Dünyada 30 kadar ülkede trol fabrikası ya da trol çiftliği denen oluşumlar var. Bunların hemen hepsi iktidar lehine çalışıyor. Örneğin Putin’in troll çiftliğini de içinde çalışıp ayrılan bir kadın ifşa etmişti.

Peki trollerle mücadele nasıl oluyor?

Trollerin alabileceği cezalar ne?

Trollerin paylaşımları 'İfade özgürlüğü' kapsamında mı?

İyi Parti merkez disiplin kurulu üyesi hukukçu Furkan Kamalak, Füsun Sarp Nebil'e yorumladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Özlem Gürses ve birçok tanınan ismin avukatlığını da yapan Kamalak, troll hesaplar tarafından yapılan hakaretlere karşı açtığı davalarda şahit olduklarını anlattı. Dava açtıkları troll hesapları kullanan kişilerin büyük çoğunluğunun "hesabım çalınmış" savunması yaptığını söyleyen Kamalak, bu savunmanın istenen belgelerle kolayca çürütülebildiğini dile getirdi.

"Kedim klavyeye basmış" savunmasını bile duyduk"

Dava açtıkları hesap sahiplerinden "Kedim klavyeye basmış" savunmasını bile duyduklarını ifade eden Kamalak, "Bir kişi de 'hesabıma çocuğum girmiş' dedi. Çocuğun 5 yaşında olduğunu öğrendim. Çocuğun, kullanılan ifadeler ve küfürler göz önüne alındığında, yaşadığı ortamın kötü durumda olduğunu ve çocuğun devlet denetimine alınması gerektiğini söylediğimiz de ise suçunu itiraf etmek zorunda kaldı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının önemli olduğunu ifade eden Kamalak, dava açtığı troll hesapların kullanıcılarının anlaşmaya gitmek istediğinde hep 4 bin lira istediğini, neden bu rakamı istediklerini sorduklarında ise "Maaşım bu kadar" yanıtını aldığını söyledi.

Maaşlı trollerin olduğunu ve bunların kendisine "Rızkımı bu şekilde kazanıyorum" dediğini ifade eden Kamalak, troll hesapların belli bir merkezden yönetildiğini ve organize bir şekilde hareket ettiğini belirterek artık trollere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.