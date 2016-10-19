Canlı savaş yayınında Emoji tartışması

Irak ordusu ve Şii milislerin yanı sıra peşmerge güçleri ile ABD'den gelen hava desteğiyle devam eden Musul harekâtı yayıncılık açısından yeni bir etik tartışma başlattı.

Musul operasyonu ile dünya ilk kez canlı savaş görüntüleri üzerinde emojilerle tanıştı.

Aralarında Al Jazeera ve İngiliz Channel 4'un da bulunduğu bazı kanallar Facebook hesapları aracılığıyla savaşı canlı yayınlıyor.

"Emojili taaruz görüntülerine" aracı oldukları gerekçesiyle ise söz konusu kanallar farklı çevrelerden farklı tepkiler çekmiş durumda.

"Facebook'tan savaş" adlı yayınıyla 500 bin kişiye ulaşan İngiliz Channel 4, bir açıklama yayınladı ve "Facebook'un belirlediği canlı yayın kurallarına uyuyoruz" dedi.

Kanalın haber merkezinden Guardian gazetesine yapılan açıklamada, Musul operasyonu yayınının "izleyicileri etkileyebilecek durumlara karşı her an kesebilebilir" bir şekilde takip edildiği ifade edildi.

Kanal yetkilisi, 'savaş üstü emoji' sorusuna ise "O kısmı Facebook'la ilgili. Biz Facebook'un bize sağladığı 'canlı yayın' imkanını kullanıyoruz" yanıtını verdi.

"Sosyal medyadaki savaş yayını" tepkiyi de sosyal medya üzerinde alıyor.

Örneğin gazeteci Harriet Salem'in "21. yüzyıl işte bu. Bir taraf savaşı canlı yayınlıyor, diğer taraf buna emojilerle tepki veriyor" tweet'i yaklaşık 4 bin kez paylaşıldı.

Channel 4'un Facebook yayını için görüntülerini kullandığı Rudaw televizyonu ise canlı yayınına başladığı andan bu yana takipçilerini yüzde 200 artırmış durumda.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw, operasyon başlamadan hemen önce Kürt güçlerin taaruz yapacağı noktalara kameralar yerleştirmişti.