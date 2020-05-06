Prof. Murat Somer: Pandemi değişim için potansiyel; muhalefet demokratik ilkelerde buluşmalı, geçmişin hesaplaşması sonraya bırakılmalı

Siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer, Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin değişim potansiyeli yarattığını belirterek, muhalefetin demokratik ilkelerde bir araya gelebileceğini, geçmiş muhasebenin ise sonraya bırakılabileceğini söyledi.

Koç Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Somer, yeni tip Koronavirüs ile birlikte yaşanan siyasi krizlerin dünya ve Türkiye siyasetine olası etkilerini, muhalefet tarafından dile getirilen ‘demokrasi bloğu' ve dünyada konuşulan değişim ihtiyacının iktidar tarafından nasıl ele alındığını Şirin Payzın’a yorumladı.

Salgın nedeniyle siyasetteki olasılıkların değerlendirildiği programda Murat Somer, pandeminin bazı otoriter yönetimler tarafından fırsat olarak kullanılmaya çalışıldığını söyledi. Salgının aynı zamanda değişim talebini de açığa çıkardığını belirten Somer, muhalefet tarafından dile getirilen ‘demokrasi bloku’ için bunun bir fırsat olabileceğini söyledi. Türkiye’deki muhalefetin demokratik ilkeler etrafından buluşması gerektiğini dile getiren Somer, “En önemli olanın demokratik ilkeler üzerinde uzlaşmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar yeniden işlemeye başladığı zaman diğer sorunların çözülebilmesi için de önümüze çok önemli bir fırsat çıkmış oluyor” dedi.

Türkiye’de iktidarın kendi meşruiyetini dayandırdığı konuları iki başlıkla açıklayan Somer, bunlardan birinin demokrasini temel bileşenleri arasında yer alan seçimler olduğunu, diğerinin ise kendisini ‘kurucu iktidar’ ve ‘tehditler’ karşısında ‘vazgeçilmez’ olarak görmesi olduğunu söyledi. Bu iki unsurun birbiriyle çeliştiğini belirten Somer, “Eğer vazgeçilmez ise seçimlere ne gerek var. İktidar vazgeçilmez ise seçimler de bir yerde demokratik niteliğini kaybediyor” diye konuştu.

Demokrasi bileşenlerinin topluma umut veren gelecek hikayeleri sunmalarının önemli olduğunu vurgulayan Somer, “Çözüm ne olabilir sorusunu da sormak gerekiyor. Türkiye'nin son 20 yılını ele aldığımızda şu anda en önemli olanın demokratik ilkeler üzerinde uzlaşmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar yeniden işlemeye başladığı zaman diğer sorunların çözülebilmesi için de önümüze çok önemli bir fırsat çıkmış oluyor" yorumunu yaptı.

Dünyanın zaten var olan sorunlar nedeniyle bir değişim içerisinde olduğunu ancak yeni tip Koronavirüs pandemisi ile birlikte bu sorunların daha çok görünür olduğunu ifade eden Somer, “Bu bir yandan fırsat olarak da değerlendirilebilir. Bu tür krizler dönemeç noktalarıdır. Dolayısıyla değişim isteyenler bunu toplumsal desteğin gerçekleştirilmesi için bir potansiyel olarak görebilirler. En önemli soru siyaset için bu değişim ihtiyacı talebine kim yanıt verecek ve bunun öncüsü kim olacak” diye konuştu.