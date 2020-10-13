RTÜK'ün Spotify'a temsilcilik için tanıdığı süre doluyor; dijital platformları neler bekliyor?

RTÜK'ün Spotify'a temsilcilik açması için tanıdığı süre dolarken, T24 yazarı Füsun Sarp Nebil ve Sputnik Radyo'dan Serhat Ayan, konuklarıyla dijital platformları tartışmaya açtı.

Füsun S. Nebil, Spotify'ın avukatının RTÜK ile görüştüğünü ifade ederken, bunu "Herhalde lisansa doğru gidiyor" şeklinde yorumladı. Nebil ayrıca, Türkiye'deki lisans tartışmasının bir başka müzik platformunun şikayeti üzerine başladığını belirtti.

Nebil, "RTÜK geçen sene bir yasa çıkardı, yayıncılar geçen sene kontrol altına alındı. Yayıncılar bir lisans ücreti ödüyorlar. Bu aynı zamanda denetlenmeleri anlamına geliyor. Spotify eğer gelmezse ne olacaktı, herhalde erişim engeli gelecekti. Lisans ücreti dediğimiz şey de 125 bin lira. Yani Spotify için çok da önemli değil" diye konuştu.

"Spotify dünyada yüzde 60'a yakın bir pazar payına sahip"

Ada Müzik Kurucusu Bülent Forta, Spotify platformunun müzik sektörü için oldukça önemli olduğunu vurgularken, "Spotify müzik endüstrisi açısından en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi. Türkiye'de ve dünyada yüzde 60'a yakın bir pazar payına sahip" diye konuştu.

Spotify'ın Türkiye'deki plak şirketlerinin neredeyse tamamıyla sözleşmesi bulunduğunu ifade eden Forta, "Aynı zamanda Eser Sahipleri Meslek Birliği'nden de lisans almış durumda. Zaten bunu yapmazsa Spotify'ın bir dijital mecra olarak yayın yapması mümkün değil. Şu anda müzik sektörü açısından lisanslı bir uygulama" dedi.

"Podcastin henüz bir reklam modeli bile yok"

Podfresh Kurucu Ortağı İlkan Akgül, "Spotify bizim için çok fazla önemli bir mecra değildi. Ama şüphesiz ki Spotify Türkiye için çok dinlenen bir mecra. Dezavantajlı gruplar için kullanışlı bir mecra. Podcast ise Türkiye'de çok yeni ve hiçbir gelir elde edemediği bir mecra" diye konuştu.

Akgül, "Spotify'ı engellemek podcast içeriklerini tam anlamıyla denetleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Spotify kapanırsa, yayıncılar podcastlerini başka platformlarda yayınlamaya devam eder. Spotify'dan çok daha tercih edilen podcast platformu var" dedi.