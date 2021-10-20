Prof. Sencer Ayata yorumladı: Popülist otoriterlik ve yolsuzluk ilişkisi

Popülizm ve yolsuzluk; popülist iktidarlar yolsuzluğun önünü nasıl açıyor?

Yolsuzluk giderek toplumun gündemine mi yerleşiyor?

Türkiye ve dünyada popülist iktidarlar ve ekonomi ilişkisi.

Toplumbilimci Prof. Sencer Ayata, Murat Sabuncu'nun konuğu.