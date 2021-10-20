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Prof. Sencer Ayata yorumladı: Popülist otoriterlik ve yolsuzluk ilişkisi

Prof. Sencer Ayata, Murat Sabuncu'nun konuğu

20 Ekim 2021 14:19

Popülizm ve yolsuzluk; popülist iktidarlar yolsuzluğun önünü nasıl açıyor?
Yolsuzluk giderek toplumun gündemine mi yerleşiyor?
Türkiye ve dünyada popülist iktidarlar ve ekonomi ilişkisi.

Toplumbilimci Prof. Sencer Ayata, Murat Sabuncu'nun konuğu.

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