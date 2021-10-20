Prof. Sencer Ayata yorumladı: Popülist otoriterlik ve yolsuzluk ilişkisi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Popülizm ve yolsuzluk; popülist iktidarlar yolsuzluğun önünü nasıl açıyor?<br />Yolsuzluk giderek toplumun gündemine mi yerleşiyor?<br />Türkiye ve dünyada popülist iktidarlar ve ekonomi ilişkisi.</p>\n<p>Toplumbilimci Prof. <strong>Sencer Ayata</strong>, <strong>Murat Sabuncu</strong>'nun konuğu.</p>\n<p style="text-align:center;"><iframe title="YouTube video player" src="//www.youtube.com/embed/tGvVz6EbGdw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</body>\n</html>