Oyun sektöründe yeni bir fikir(GameFi); oyun oynayarak para kazanmak

Blockchain teknolojisi ile başlayan kripto varlıkların pandemi ile birlikte yarattığı dönüşüm, oyun sektöründe de yeni yaklaşımları ortaya çıkardı. Türkiye'deki oyun firması Matrak Games de blokzincir tabanlı oyuncu olarak sektör pazarına yeni bir fikir sunuyor.

Amaçlarının finansal okur-yazarlık temeline dayanan, kendine has bir gelir modeli ile oyun dünyasında bir ekosistem yaratmak olduğunu söyleyen Matrak Games CEO'su Afşar Akal, Fusün Sarp Nebil'e Matrak Games'i ve GameFi'yi anlattı. Akal, sosyal fayda sağlayan bir gelir ekosistemi yaratmak istediklerini söyledi.

"Filipinlerde oyun oynayarak ayda 900 dolar kazananlar var"

'GameFi' girişimini anlatan Akal, Matrak Games'in konuya yaklaşımını söyle anlattı:

"Play-to-earn" (oynadıkça kazan) oyunlarında öyle bir şey ortaya çıktı ki. Bir tarafta zengin ülkelerdeki vakti dar olan oyuncular var öbür tarafta da fakir ve az gelişmiş ülkelerdeki vakti bol ama parası olmayanlar var. Her iki taraf da bu oyunları eğlence için oynamak istiyor. Bir taraf, zamanı bol olup da parası olmayan kişilerin yaptığı emsalsiz tokenları, oyun içi nesneleri alıp oyuna başlamak istiyor. Öbürleri ise vakitleri olduğu için önce bu dijital nesneleri, oyun içi objelerini, tokenleri parayla satıyorlar. Bu ihtiyaç ve sosyal fayda, ekonomistlerin kolay kolay anlayamayacağı bir şey. Buna objektif olarak bakmak lazım. Filipinlerde ayda oyun oynayarak 900 dolar kazananlar var. Bu sektöre ekonomistlerin, sosyologların, psikologların bakması lazım" diye konuştu.

Blockchain ve Kripto varlıkların getirdiği dönüşümü anlatan Akal, Matrak Games tokenlarını anlattı. Akal, tokenlarının bir yatırım aracı olamayacağını bunların fayda tokenleri olduğunu belirterek "Yani siz bir futbol takımına tokeni aldığınızda aslında takımınıza destek almak için alıyorsunuz. Matrak Games'in tokenin de bundan farkı yok. Bu yeni çıkmış bir alanda, global oyuncu olmak isteyen bir Türk girişimini desteklemek için ve bu desteği de oyunları oynayarak veya içindeki objeleri yaratarak faydalanacak kesime hitaben yapılmış bir fayda tokenidir. Bunları bir yatırım aracı olarak görmemek lazım" dedi.

"GameFi, oyun sektörü ile finans sektörünün blok zincir ile birleştiği bir alan"

Birçok oyun firmasının da yer alabileceği bir platform olmak istediklerini söyleyen Akal, bu girişimlerin de kendi tokenleri ile işlem yapabileceğini söyledi.

Akal, yakın zamanda oyunların içindeki NFT'lerin de satışa çıkarılabileceğini ve bunun olmasıyla birlikte iş modelinin duyulacağını belirten Akal, GameFi'yi şu sözlerle anlattı:

"Matrak Games, finansal okur-yazarlık eğlenceli bir şekidle öğretmeye çalışan blok zincir tabanlı bir platform. Pandemi ile ile birlikte birçok sektör sorun yaşadı. Zaten bir işsizler ordusu vardı. Buna da yeni bir ordu eklendi. Gençler salgından kendini korumak için evlere kapandığı zaman dijital dünyaya yani bir metaversete kendilerine bir yaşam buldular. Burada da kripto varlıklar devreye girince siz birçok gencin bunun ticaretini yaptığını ya da oyun oynadıklarını görüyoruz. GameFi, oyun sektörü ile finans sektörünün blok zincir ile birleştiği bir alan. Yeni bir sektör. Merkeziyetsiz finans ile insanların geçimlerini sağlayabileceği finansal platformlar ortaya çıktı. GameFi bu ikisini birleştiriyor.