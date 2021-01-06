Boğaziçi'ne rektör atanan Melih Bulu, öğrencilerin ısrarla sorduğu "istifa edecek misiniz?" sorusuna "dünyada rektörün seçilmesi az rastlanan bir örnek" yanıtını verdi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve protestoların odağındaki isim Prof. Melih Bulu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin ısrarlı "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Bulu, "Rektörlerin nasıl atanacağı belli" yanıtını verdi.

Boğaziçi Kampüsü'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve Boğaziçi Youtube hesabından canlı olarak verilen soru-cevapta Melih Bulu'ya birçok öğrenci rektör atanmasına neden karşı çıktığını anlattı. Birçok öğrenci de Bulu'ya "Net olarak yanıt istiyoruz, istifa edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.





Bulu sorulara net yanıt vermezken şöyle konuştu:

"Akademik yöneticilik anlamında bir sorunum olacağım. Liyakat çok önemli. Demokrasi konusunda sözlerinize tamamen katılıyorum; kanunların dışında davranma hakkımız yok. Rektörlerin nasıl atanacağı belli; Boğaziçi'ni ilk 100 üniversitenin arasına sokacağım. Dünyada rektörün seçimle olduğu örnekler çok az. Bugün burada konuşanlara hiçbir şey olmaz; demokratik bir ortamdayız, çok mutluyum."

Bir öğrenci de yayında "Hocam aynı cevapları verecekseniz bir arkamızı dönelim. Kısır döngüye girdik. Cevap vermeyecekseniz sırtımızı dönelim çünkü bir yere gitmeyeceğiz" dedi.