Milletvekili Ahmet Şık'tan "Faillerin yalanı devletin lincini örtmek için nasıl 'gerçeğe' dönüştü" raporu

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra koma halinde hastanede bulunan ve 30 Eylül’de yaşamını kaybeden Servet Turgut ile olaydan yaralı kurtulan Osman Şiban’la ilgili olarak, bölgede araştırmalarda bulunarak hazırladığı raporu TBMM'de anlattı.

Şık'ın hazırladığı raporda, helikopterle alay komutanlığına getirilen iki köylünün yüksekten askerlerin arasına itildiği ve burada öldüresiye dövüldükleri, bu işkencenin etkisiyle Turgut'un yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

Helikopterden kayalıklara atıldıkları iddiasının ise işkenceyi gizlemek isteyen askerlerin, "helikopterden düştüler" beyanı ile dolaşıma girdiği ifade ediliyor.