Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde rahatsızlık nedeni

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Koronavirüs salgını gerekçesiyle çalışmalarına ara veren TBMM'nin yeniden açılmasıyla birlikte siyasetin gündemini değerlendirdi.

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha iyi görüldüğünü belirten Murat Yetkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dar bir kadroyla çalışması parti içinde rahatsızlık nedeni" dedi.

Yetkin, “Burada kilit isim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birkaç bakan dışında diğer bakanların çok etkisi yok. Bu AK Parti içinde belli bir gerilime yol açıyor. ‘Biz burada neciyiz’ duygusu hem parti kademelerinde hem milletvekilleri arasında giderek yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Koronavirüs nedeniyle ara verilen TBMM çalışmalarının yeniden başlamasıyla Ankara’nın gündemini, Genel Kurul’a gelecek olan yasa tekliflerini ve kulislerde konuşulan siyasi gelişmeleri Murat Sabuncu’ya yorumladı.

Meclis’in açılması ile birlikte Ankara’da siyasi gelişmeler bağlamında ‘sıcak’ bir haziran ve temmuz ayının yaşanacağını söyleyen Yetkin, TBMM'ye gelecek olan yasa tekliflerinin çoğunlukla AKP’nin yaptığı değişiklik önerileri olacağını belirtti.

Hükümetin siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik öngören bir hazırlık içinde olduğunu belirten Yetkin “Ama Anayasaya göre seçim kanununda yapılacak değişikliklerin ilk seçimde uygulanmaması öngörülüyor. Bu değişiklikler Meclis’ten geçerse nasıl olacak Anayasal bir değişiklik mi yapılacak. Burası bir muamma” dedi.

"CHP'nin reddedilen teklifleri daha sonra AK Parti tarafından getiriliyor"

AKP’nin MHP ile kurduğu ittifak nedeniyle Meclis’te çoğunluğu elde tuttuğunu ve CHP’nin getirdiği her yasa teklifini kolaylıkla reddettiğini söyleyen Yetkin, reddedilen tekliflerinin daha sonra iktidar tarafından yapılan küçük değişikliklerle yeniden gündeme getirildiğini söyledi. Yetkin “Bunun en son örneğini Meclis kapanmadan önce gördük. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gündeme alınması teklifi reddedildi. Ama hemen sonrasında AKP hemen hemen aynısını getirip kabul edildi” dedi.

Yetkin, yeni tip Koronavirüs sürecinde dünya genelinde bir otoriterleşme eğilimi olduğunu ve bu eğilimin giderek güçlendiğini, Türkiye’de de son zamanlarda da hükümetin söylem ve politikalarında böyle bir eğilim olduğunu söyledi. TBMM’nin ilk gündemlerinden birinin bekçilerin yetkilerinin genişletilmesi ile ilgili yasa teklifi olduğuna dikkat çeken Yetkin, meslek örgütlerinin seçimlerine müdahalenin de gündeme geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Rusya'da Putin örneği de bize bunu gösteriyor. Bu durum dünyadaki herkesi cesaretlendiriyor. Biz de yaparız diyorlar. Meclis'e gelecek ilk yasalar arasında bekçilerin yetkilerinin artırılması var. Zaten kısıtlama döneminde şiddet görüntülerine şahit olduk şimdi ne gelecek bilmiyoruz.”

Hükümetin ekonomi politikalarının inşaat, turizm ve perakende ticareti üzerine kurulduğunu ancak bu sektörler üzerinden yürütülen sistemin “sonuna gelindiğini” belirterek, "Erdoğan bunu görmek istemiyor. İnşaat, turizm ve perakende sac ayağından Türkiye'nin çıkması lazım. Bugün inşaatın Türkiye’de artık sürdürebilirliğinin sonuna geliyoruz. Turizmin bütün dünyada şekli değişecek. Eskisi gibi olmayacak” diye konuştu.

Yetkin, mevcut şartlarda erken bir seçimi mümkün görmediğini söyledi.