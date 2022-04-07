Prof. Sencer Ayata: Orban'ın aldığı sonuç, Türkiye için önemli uyarı

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Türkiye'nin dünyada da bilinen sosyologlarından Prof. Dr. Sencer Ayata, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'ın sandıkta aldığı sonucun Türkiye için de bir uyarı içerdiğini ve Türkiye'deki muhalefetin bu seçim sonucundan çıkarması gereken dersler olduğunu söyledi.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün yanı sıra Oxford ve Harvard üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapan, CHP yönetiminde olduğu dönem CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nu kuran Prof. Dr. Sencer Ayata, Macaristan seçimleri ile Türkiye'de yapılacak olan seçimlerin benzerliklerini ve Türkiye'deki muhalefet için verdiği mesajları T24 ekranında Murat Sabuncu'ya anlattı.



Altı muhalefet partisinin kurduğu ittifaka rağmen seçimi kazanan Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'ın aldığı sonucun Türkiye için de bir uyarı içerdiğini söyleyen Ayata, Macaristan ile Türkiye arasındaki benzerlikleri anlatarak "Türkiye'de seçime 13 ay var. 13 ay sonrasını bilmiyoruz onun için Türkiye ile farklar olabilir ancak benzerliklere bakınca Orban'ın sonucu Türkiye için çok önemli bir uyarı" dedi.

Orban'ın karşısında birlikte hareket eden altı muhalefet partisi ile Türkiye'de AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı karşısında birlikte hareket eden altı siyasi partinin söylem ve politikalarına değinen Ayata, muhalefetin değişim projesinin netleştirilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Ayata, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısının muhalefetin kredisine yazıldığını belirtirken "kararsız seçmen" kitlesinin seçimdeki olası etkisine işaret etti. Ayata, iktidarın "güvenlik endişesi" vurgusuyla seçim sürecine girme olasılığını değerlendirirken, "Güvenlik endişeleri kararsızlar üzerinde etkili olabilir" görüşünü dile getirdi.



Prof. Dr. Sencer Ayata'nın, Murat Sabuncu'ya yaptığı değerlendirmeler için tıklayın: