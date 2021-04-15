Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray: Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz

1979'dan beri çocuklar için çalışan Koruncuk Vakfı'nın projelerini anlatan Vakıf Başkanı Figen Samuray, "Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz" diye konuşurken, Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Figen Özbek ise "Bizim esas üzerinde durduğumuz konu, çocukların yoksulluk ve yoksunluklarını ortadan kaldırmak. Sürdürülebilir bir hizmet verebilmek çok önemli" dedi.

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray ve Onursal Başkanı Figen Özbek, vakfın kuruluşunu, amaçlarını ve çocuklar için projelerini Füsun Sarp Nebil'e anlattı.

Vakfın Bolluca Kız Öğrenci Yurdu Projesi'nin doğuşunu ve sebeplerini anlatan Samuray, "Neden böyle bir işe kalktık? Bolluca'da bazı binalarımız riskliydi. Öyle bir ihtiyaçtan doğdu. Bizim Koruncuğumuz olan bir mimarın desteğiyle temelimizi attık başlıyoruz" diye konuştu. Vakfın bağışçılarına seslenen Samuray, "Bizim tek gelirimiz bağışlar. Çeşitli şekillerde bağış yapılabilir; Oda desteği yapan var, kurumsal firmalardan destek aldık. Revirimizi AstraZeneca yapıyor. Böyle bağışlarımızla yapıyoruz. Hedefimiz eylül-ekim gibi bitirip yeni döneme kız ortaokul çocuklarımızı almaya başlamak. Daha sonra oraya bir erkek yurdu bir de spor ve kültür merkezi yapılacak. Dileyenler sitemizden bağışta bulunabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalnız çocukların eğitim eksikleri değil, ailenin de eksiklerinin bütüncül bir iyileştirme için göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Figen Özbek ise, sürdürülebilirliğin altını çizerek şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir hizmet verebilmek çok önemli. Bizim esas üzerinde durduğumuz konu çocukların yoksulluk ve yoksunluklarını ortadan kaldırmak. İkisi de sürdürülebilirlik isteyen şeyler. 18 tane çocuk kuruluşu hala kopmadan birlikte çalışıyor. Her konuda onlarla iş birliği yapıyoruz. Koordinasyon Merkezi iletişim içinde olabilmemizi sağlıyor. Ailede ne olup bitiyor, çocuk hangisinden etkilendi bunun araştırması yapılıyor. Sadece eğitimin değil, çocuğun eksiklikleri ailenin eksikliklerinin tamamlanmasıyla tamamlanacak. Biz bunun için ekipler kurduk. Kendine güvenen bir nesil yetiştirmek için kendimizi de eğitmek için çalışıyoruz. Tüm bağışçılarımızın bağışlarını bekliyoruz. Biz sözlerimizi tutacağız."

"Yurtlar yalnız barınma hizmeti için değil, birer yuva"

Vakıf Başkanı Figen Samuray şunları kaydetti:

"Koruncuk Vakfı'nın misyonu hiç değişmedi. 42 yıldır çocuk hakları konusunda çocuğun yararı hakkında çalışıyoruz. Çocuk aile politikalarındaki değişmeler ve aile yanında kalmalarının daha sağlıklı olmaları gerektiği için bizler 10-18 yaş arası ortaöğretim yurtları yaptık. Bu yurtlar yalnız barınma hizmeti vermiyor, buralar bir yuva. Her türlü desteği veriyoruz onlara. Bir buçuk sene bize çok önemli bir şey gösterdi. Ailelerinin yanından ayrılıp bize gelen çocuklar gösterdi ki, aynı zamanda kızlarımız, çocuklarımız ile ilgili ailelerine de psikososyal destek vermek zorundayız. Aile Danışma Merkezimizi kurduk"

Koruncuk Aile Danışma Merkezleri

"Hizmet kavramımız aslında dünyanın trendleriyle değişti. Dünyada da çocuğu aile yanında dönüştürmek için aileyi destekleme projesiydi. Buradan bir model çıktı, daha sonra bu yurt sistemine geçmeye karar verdik. AB projemizin ikinci ayağını da aldık. Çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Ancak Aile Danışma Merkezi'nden bahsetmek istiyorum. Yeni kurduk bunu. Öncelikle Koruncuk Köylerimizde kalan çocukların ailevi sorunlarına destek vermek istiyoruz. Maddiyat da dahil, psikolojik sorunlar da dahil. Biz bunun farkına pandemide vardık. Çocuklarımız pandeminin başında ailelerinin yanına dönüğünde ailelerden bize dönüşler olmaya başladı. Aile Danışma Merkezimiz sadece bizim çocuklarımıza değil, çevredeki çocuklara da hizmet verecek. Çocukların maddi manevi sorunlarını çözüyoruz. O yüzden bunu bir merkez altında toplamak istiyoruz."

Çocuklar nasıl kabul ediliyor?

"Var olan binalarımız ve kız ve erkek çocuklarının aynı binada kalamaması nedeniyle pozitif ayrımcılık yaptık. 10-18 yaş arasında eğitime erişmesi risk altında olan çocukları izliyoruz. Önce ilanımız çıkıyor. Sonra başvurular geliyor. Sonra ekiplerimiz inceliyor. Başarı kriterimiz yok. Sadece eğitime erişimi risk altında olması gerekiyor. Bir de anne-babanın rızası."

Suça itilmiş çocuklar için projeler

"Adalet Bakanlığı ile karşılıklı olarak imzaları attık. Örgün olarak sabah cezaevinden çıkıp akşam tekrar oraya dönen oradaki gençlerin maddi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara her ay bir destek veriyoruz. Projelerimiz için çeşitli dijital destekler de sağlıyoruz. Umarım daha çok şeyler yapacağız.

"Biz demokratik ve özgürlükçü bir vakıf olmak zorundayız"

Vakfın Onursal Başkanı Figen Özbek ise şunları kaydetti:

"Vakfımızın çocuklarla ilgili hassasiyeti çok önemli. Güzel bir devir gerçekleştirdik biz. STK'larda değişim ve bayrak yarışının bence devamı gerekiyor. Biz de bunu gerçekleştirdik. Biz demokratik ve özgürlükçü bir vakıf olmak zorundayız. Çünkü gençler yetiştiriyoruz. Onlara vereceğimiz kültürün de aynı şekilde olması lazım."

Koruncuk Vakfı'nın kökenleri

"Vakfı bir Emniyet Müdürü kurdu. Başlangıcı yaptı, çünkü o zamanlar çocuklar sokaklardaydı ve emniyete teslim ediliyordu. Bir araya gelerek çözüm üretmek istemişler. Bir uluslararası vakfın bağışıyla bir çocuk köyü kurduk. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'yla bir protokol imzalayarak muhtaç çocukları almaya başlamışız. Daha sonra bir dava süreci var. Yıllardır mükemmel çocuklar yetiştirdik. Çoğunu küçüklüklerinden meslek sahibi oluncaya kadar izledim yanlarında oldum. Yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğiz."