Fatih Portakal: İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı; bu bir sanal tecavüzdür

Gazeteci Fatih Portakal, devletin elinde bulunan vatandaşlara ait olan kişisel verilerin çalındığını söyledi. Medyada iddia olarak yer alan olayın kendi başına da geldiğini belirterek "İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı" diyen Portakal, "Bu bir sanal tecavüzdür" dedi.

Kişisel verilerinin birileri tarafından kendisine ulaştırıldığını söyleyen Portakal, "37 yıl önceki üniversite sınavındaki ÖSYM numaramı attılar bana" diye konuştu.



İbrahim Haskoloğlu'nun büyük bir skandalın üzerine örtmek için tutuklandığını belirten Fatih Portakal, sormasına rağmen çalınan bilgileriyle ilgili hükümetten hiçbir açıklama gelmediğini, muhalefetin de kişisel verilerin güvenliği konusunda kayıtsız kaldığını söyledi.



Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Fatih Portakal, kişisel verilerinin çalındığını söyleyerek "Neden devlet benim hakkımı korumuyor, bana yardımcı olmak zorunda, belki hackerlarla işbirliği, pazarlık yapılıyor" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik görselini paylaştıktan sonra "Kişisel verileri kanunsuz ele geçirme ve yayma" iddiasıyla tutuklanan İbrahim Haskoloğlu ilgili de "Skandalın ortaya çıkarılması açısından hepimizin İbrahim'e teşekkür etmesi gerekiyor" diyen Portakal, "Bana da biometrik fotoğrafımı gönderdiler. Hatırlıyorum, Nüfus Müdürlüğü'ne vermiştim o fotoğrafı. Sesimin duyurmam için illaki AKP'li mi olmam gerekiyor" dedi.



