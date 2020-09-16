Kılıçdaroğlu'ndan eğitim için 14 öneri: Uzaktan eğitim araçları temin edilmeli, dezenfektan ve maske gibi ihtiyaçlar için ek ücret alınmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde eğitimde karşılan sorunlar için 14 önerinde bulundu. Uzaktan eğitim için gerekli araçların temin edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu gerektiğinde CHP'li belediyelerin hazır olduğunu söyledi. Öğretmen atamaları için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, ailelerden dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlar için velilerden ek ödeme alınmaması gerektiğini belirtti.

"Dünya tarihinde böyle bir felaket örneği yok"

Kılıçdaroğlu, "4+4+4 sistemi getirilirken bu MEB şuralarında konuşuldu mu? MEB’de görüşüldü mü, hayır. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü, hayır. Bir kanun teklifi hazırlandı, altında imzası olan AK Partili milletvekillerinin hiçbirisi eğitimci değildi. Dünya tarihinde böyle bir felaket örneği yoktur. Acı ama bunlar Türkiye’nin gerçeği." dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliği değil olağanüstü bir eşitsizlik tablosu var"

Kılıçdaroğlu, "Eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba memnun değil. Anneler ve babalar eğitim sisteminden şikâyet ediyor. Durumu iyi olanlar çocuklarını özel okullara gönderiyor. Ama durumu iyi olmayan aileler çocukları devlet okullarını gönderiyor. Eğitimde fırsat eşitliği değil olağanüstü bir eşitsizlik tablosu var. "

Kılıçdaroğlu, "MEB ile ilgili geldiğimiz bir süreç var, pandemi süreci var. Bugün devlet okullarında zorunlu örgün eğitim kapsamında devletin 54 bin 715 okulu bulunmaktadır. Ayrıca 13 bin 870 de özel okulumuz var. Zorunlu örgün eğitim kapsamında toplam sınıf sayısı 588 bin 10... Derslik başına 25.8 öğrenci düşmekte. Özel okullarda ise 139 bin 337 derslik var, derslik başına öğrenci sayısı ise 11 öğrenci düşüyor. Özel okullarda hem öğrenci sayısı olduğu için hem de eğitim kalitesi olduğu aileler özel okullara gönderiyor. Devlet okullarında örgün eğitim kapsamında 15 milyon 189 bin öğrenci var. Özel okullarda okuyan sayı ise 1 milyon 468 bin 198. Devletteki öğretmen sayısı ise 942 bin 936'dır. Bu öğretmenlerin 101 bin 30’u sözleşmeli. Özel okullarda ise 174 bin 750 öğretmen görev yapıyor." bilgisini paylaştı.

"Devlet okuluna giden 3 milyon öğrencinin evinde internet yok"

Kılıçdaroğlu, "Zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okuluna giden öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yok. 21. yüzyıldan söz ediyorum. Türkiye'yi çok farklı bir şekilde iktidarın halkımıza lanse ettiğini biliyorum. Türkiye’nin dünyaya meydan okuduğunu söylüyorlar ama rakamlar yalan söylemez. Devlet okuluna giden öğrencilerden 754 bin 429 öğrencinin de evinde televizyon yok. Biz uzaktan eğitim yapıyoruz. Sayı bin iki olsa anlarım." açıklamasını yaptı.

"Pandemi koşullarına uygun olarak 57 bin dersliğe ihtiyaç var"

Kılıçdaroğlu, "Pandemi koşullarına uygun olarak 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var. Ayrıca pandemi koşullarına uygun eğitim için 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var. Pandemi süresince esnaf, çiftçi, çalışanlar için hep öneriler getirdik." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu 14 önerisini şöyle sıraladı:

“Kaynak sorunu varsa CHP'li belediye başkanları bu koşulları yapmaya talip”

1-MEB'e gerekli mali kaynak sağlanarak, 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. CHP olarak, yetkililere sesleniyoruz Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP'li belediye başkanları bu koşulları yapmaya taliptir. İBB İSMEK, ABB BeLMEK çocuklarımızın pandemi koşullarına katkı sağlamak amacıyla MEB'e tahsis etmeye hazır.

2- YÖK ile yapılacak iş birliği kapsamında, üniversitelerin 2020-2021 yılında açılmayacak alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına açılmalıdır. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen alana metrekareye ulaşmak mümkün olacaktır.

3- Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92 bin 165 öğretmenin ataması yapılmalıdır. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminin bizlere sosyal devletin önemini gösterdiği kabul edilmelidir. Siyasi otorite pandemi meselesiyle kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen sistemine son vermelidir. Öğretmen öğretmendir, hepsinin kadrosu verilmeli.

4-Okulların hijyen kurallarına uygun şekilde açılması, MEB'e en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı personel alımı yetkisi verilmelidir. Aslında önerimiz AK Parti’nin lehine.

5- Dezenfektan, maske, ateş ölçümü gibi ihtiyaçlar için velilerlerden ek para talep edilmemeli.

6- MEB internet hizmet sağlayıcılarla görüşerek, devlet okullarına kayıtlı 3 milyon öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcılarının maliyeti evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. Böyle bir fon var, heder edilmediyse bunun için kullanılmalıdır.

7- Öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve süresiz internet erişiminin ya ücreti ya da ucuza sağlanması için sağlayıcılarla girişimde bulunulmalıdır. Operatörlerinden sorumlulukları olduğu kimse unutmamalı.

8- Evinde televizyonu olmayan öğrencilerin televizyona kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleriyle birlikte kampanya açmalıdır. Bakanlık açmıyorsa CHP'li belediyeler STK’larla birlikte bu sorunu çözmeye taliptir.

9- Her hanede öğrencinin yararlanacağı dizüstü, masaüstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı, ihtiyacı olan öğrenciler için MEB sağlamalı bunu. MEB bunu yapamayacaksa CHP’li belediyeler yılbaşındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyaları engellenmemek kaydıyla tablet ve bilgisayar sorununu çözmeye hazırdır.

10- Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı uzaktan eğitim EBA sadece TRT ile sınırlı kalmamalıdır. Tüm televizyonlarda belirli zamanlarda eş zamanlı olarak verilmelidir. Böylece çocuğun, uzaktan eğitim almasındaki bazı engeller kaldırılmış olacaktır. Şu noktayı özellikle MEB’in unutmaması gerekiyor: 2,5 milyon üzerindeki hanede 6 kişiden fazla insan yaşamaktadır.

11- Pandemi koşulları tüm derslerin okulda verilmesi koşuluna uygun değilse önemli derslerin okullarda verilmesi düşünümeli.

12- Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin okulda mutlaka bulunması sağlanmalıdır.

13- Okul servisi yapan esnafın bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleri ile aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesini talep ediyorlar.

14-Kamu, özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveyenlere dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalı. Her anne baba için çocuğun sorunlarını çözmek vazgeçilmez bir görevdir. Ama bu görev sadece anne babalar için değil, hepimize düşmektedir.

CHP olarak biz, belediye başkanlarımızla her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmasınlar, engel çıkarırlarsa çözemiyoruz. Merkez ve yerel el birliği halinde çocuklarımızın eğitimde karşılaştıkları bütün sorunları çözebiliriz.

Türkiye'nin bu sorunları çözme kapasitesi vardır ama Türkiye'yi yönetenlerde bu kapasite yoktur.