Mithat Sancar: HDP kimsenin yedek gücü değildir; siyasette diyalog ve müzakere için muhalefet partilerinden de randevu isteyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin ‘Yeni Dönem Tutum Belgesi'nin toplumun bütün demokratik kesimlerini bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi. Sancar, önümüzdeki dönemde muhalefet partileri ile de buna yönelik görüşmeler yapmayı planladıklarını dile getirdi. HDP’nin baraj sorunu olmadığını ve parlamentoda HDP’siz çoğunluğun oluşamayacağını ifade eden Sancar, “Barışın sağlanması ve sorunların demokratik siyasetle çözülmesi için bu gücümüzü kullanmak istiyoruz. HDP oldukça önemli siyasi bir aktördür. Biz kimsenin yedek gücü değiliz. Kimseden demokrasi lütfu bekliyor da değiliz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin açıkladığı yeni dönem strateji tutum belgesinin amacını, HDP’nin gündeme ilişkin görüşlerini ve olası ittifak seçeneklerini Murat Sabuncu’ya anlattı.

9 maddelik tutum belgesinin toplumla, örgütlü demokratik güçlerle ve muhalif partiler ile bir araya gelme amacı taşıdığını ifade eden Sancar, bunun seçimler veya siyasi ittifaklar tartışması içine sıkıştırılmaması gerektiğini vurguladı. “Eğer örgütlü oluşumlarda şimdiden bir zemin oluşturmazsak seçim zamanı geldiğinde, ittifak tartışmaları da sağlıklı bir zemine oturmayacak” diyen Sancar, “Bu iktidarın ülkeyi felakete sürüklediği konusunda hemfikirsek hangi yolları birlikte yürüyeceğimizi konuşmak zorundayız” diye konuştu.

Partisinin açıkladığı tutum belgesinin demokratik muhalefet birliktelikleri için genel bir çerçeve önerisi niteliğinde olduğunu belirten Sancar, Türkiye’deki sorunları çözme noktasında yeterli birikime, kadroya ve güce sahip olduklarını söyledi. Olası bir demokrasi ittifakının seçimlerde başarılı olması halinde yönetimde yer alma hedeflerinin de olduğunu aktaran Sancar, “Bu büyük bir hedeftir. Şimdiye kadarki partilerimizin ulaşamadığı bir noktaydı, şimdi biz de diyoruz ki artık bu eşiği de aşmak zorundayız. Benim de gözlemim budur. Yeni bir büyüme eşiğindeyiz, hem niteliksel hem işlevsel olarak büyüyoruz” diye konuştu.