Abisi Hizbullah tarafından öldürülen Nesin Vakfı yöneticisi Cihangiroğlu: Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı

Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edildi. Hesaplara bloke konulmasına ilişkin Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, "Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı" dedi.

İsmail Ağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı'nın kimi zaman tehditvari ve hatta alenen suç olan bazı söylem ve kışkırtmaları üzerine vakıf ile tartışmalar yaşadıklarını dile getiren Cihangiroğlu, "Bu tartışmalarımızdan kısa süre sonra valilik ve STK müdürlüklerinden de yazılar geldi. Akabinde müfettişler geldi ve denetim yaptı" dedi.

Yapılan denetim sonucunda yazılan raporda dolandırıcılık veya süistimal tespitinin de yer almadığını söyleyen Cihangiroğlu, "İncelemeye gerek yoktur" kararı verildiğini belirtti. Cihangiroğlu, "Bu raporla soruşturmanın kapatılması gerekirken her nasıl oluyorsa yandaki vakıfla tartışma yaşanmasının hemen ardından yazılar geliyor ve müfettişler yollanarak tekrar denetim yapılıyor" dedi.

Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmaları, olayların nasıl geliştiğini anlatan Cihangiroğlu, vakfın gece saatlerin öğrencilerin rahatsız olacağı şekilde mikrofonla ibadet ettiğini, Nesin Vakfı hakkında yerel halkı kışkırttığını, şuç teşkil eden iddialarda bulunulduğunu söyledi.

Rabıta vakfının sahip olmak istediği bir arazi ve imar izni olmayan arazide mescid açması üzerine tepkilerle karşılaştığını söyleyen Cihangiroğlu, Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konulmasının haksız gerekçelere dayandığını ifade ederek söz konusu araziyi almak için yapılan bağışların tamamen yasal yollarla toplandığını belirtti.

Cihangiroğlu ayrıca Nesin Vakfı'na yaşananlar karşısında destek vermek yerine daha önce yapılan bazı politik tercihler üzerinden eleştiriler yapılmasına ilişkin soruya da "Türkiye'de bazı şeyler maalesef değişmiyor" yanıtını verdi.

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