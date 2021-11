İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Tek aklın verdiği kararların şehirlere, ülkelere, yaşama, topluma verdiği zararları görüyoruz, ülkemizi ve insanlığı bu tür saplantılardan Allah korusun diye dua ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Katılımcı Bütçe’ uygulaması ile önerilen projeleri kamuoyuyla paylaştı. Projenin katılımcılığına ve İstanbullulara sağlayacağı faydalara değinen İmamoğlu, katılımcılığın önemine vurgu yaparak "Tek aklın verdiği kararların şehirlere ülkelere yaşama topluma verdiği zararları her görmek isteyen insan çok yakın bir şekilde gözlemleyebilir ve şu an dünyada görebilir. Onun için bizi, kentimizi, ülkemizi ve insanlığı bu tür saplantılardan Allah korusun diye her zaman dua ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 7 Ağustos’ta Twitter hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul’un ilk “katılımcı bütçesini” hazırladıklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun çağrısına kayıtsız kalmayan İstanbullular, bitiş süresi olarak duyurulan 15 Ağustos’a kadar, kente değer katacak projelerini butcesenin.istanbul adresine yolladı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği “Katılımcı Bütçe Modeli” ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Saraçhane’deki ana yerleşkede basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, 7 Ağustos’tan 15 Ağustos’a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4.873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191’inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147,837 kez oy kullanıldığını aktardı.

Bu projeler arasından 27 projenin 2022 yılında İBB bütçesi kapsamında hayata geçirilmesine karar verildi.

"Bunlar, İstanbulluların öncelikle uygulanmasını talep ettiği projeler"

Katılımcı Bütçe uygulaması kapsamında seçilen projelerin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, "Çevre, sağlık, ulaşım, afet, sosyal hizmetler, kültür gibi farklı alanlardaki bu projeler İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek projeler. Çünkü bunlar İstanbulluların eksikliğini hissettiği ve düzeltilmesini arzu ettiği ve önerdiği konulardır. İstanbulluların öncelikle uygulanmasını talep ettiği projelerdir" dedi.

Seçilen projelerin içeriklerine ilişkin konuşan İmamoğlu, bunun resmi bir başlangıç ve milat olduğunu, bu girişimlerin geliştirilmesi ve büyütülmesini istediklerini ifade etti. İmamoğlu, "Zaman içerisinde özellikle İstanbul'un çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının, farklı mekanizmalarının sistemli bir şekilde bir kentin bütçesinin yapılması konusunda siyasetten ari bir platformda çalışmanın bir parçası olmalarını sağlamak ve onların da sürece etkin bir şekilde katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz yönetimlerimizin bütün aşamalarında vatandaşlarımıza söz hakkı vermeyi ilke edindik. Meydanlarımız vatandaşla tasarladık. Füniküler hattındaki kullanacağımız treninin rengine varıncaya kadar vatandaşların katkılarını aldık. Otobüslerdeki koltukların rengini sorduk. İstanbul'un birçok noktasında aldığımız birçok kararı orada yaşayan vatandaşlarımızın görüşlerine başvurarak karar verdik. Çünkü biz bu kentin yaşayanlarının aklına güveniyoruz. Bizi sadece ve sadece buraya seçerek tek başına karar ver diye hiç kimsenin seçtiğine inanmıyoruz. Bizi, 'bizi yönetirken bizim aklımızı kenara itme, bizimle düşün bizimle konuş bizimle karar ver' diye seçtiklerine inanıyoruz"

"Tek aklın verdiği kararların şehirlere ülkelere yaşama topluma verdiği zararları görüyoruz"

"Bakınız geçen gün bir gazeteye kendi aklına güvenen benim arkadaşım olamaz diye manşet oldu gazetede ama tam o değildi. Sadece kendi aklına güvenen kişi benim yol arkadaşım olamaz. Tabiki kendi aklına güvenecek ama karar mekanizmasını oluştururken yanındaki insanların katılımını sağlamayan, bulunduğu ekosistemdeki insanların bu sürece dair hangi fikre sahip olduğunu sorgulamayan ve onları sürece katmayan benim arzu ettiğim kişi değildir ve benim arkadaşım olamaz"

"Ben şunu arzu ediyorum; İstanbul'da bir kararı olgunlaştırırken ve İstanbul'un meclisine sunarken o demokratik sürecin olgunlaşmasını sağlarken olabildiğince binlerce konusuna göre onbinlerce vatandaşın öngörüsünün süzülerek bana geldiği bir sistemi var etmek. Bir kent o zaman kolayca kusursuzca yönetebilir. Tek aklın verdiği kararların şehirlere ülkelere yaşama topluma verdiği zararları her görmek isteyen insan çok yakın bir şekilde gözlemleyebilir ve şu an dünyada görebilir. Onun için bizi, kentimizi, ülkemizi ve insanlığı bu tür saplantılardan Allah korusun diye her zaman dua ediyorum. Tam aksine katılımcılığın, bu dünyada yaşayan her insanın bize katacaklarını, o zenginliği görüyorum"

Seçilen örnek projelerden bazıları şöyle:

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5’i, İmamoğlu tarafından açıklandı. İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede düzenlenen basın toplantısında, şu projelerin öne çıktığını İstanbullularla paylaştı:



1- YETERSİZ BAKİYE: İstanbul Kart’ında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara, ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkının verilmesi, “Yetersiz Bakiye” projesi adıyla önerildi.



2- AFET GÖNÜLLÜLERİ: Afet ve Şehircilik temasında öne çıkan “Afet Gönüllüleri” başlıklı proje ile afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek, afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtası ile artırılması önerildi. Bu konuda gelen benzer öneriler birleştirildi.



3- ELEKTRİKLİ İSBİKE: Proje kapsamında, yeni İSBİKE istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması önerildi.

4- YAŞ ALANLAR BUTONU: Proje ile her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalama çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması hedeflendi.



5- DENİZLER ARTIK DAHA TEMİZ: Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilen proje ile file yöntemi kullanılarak, İSKİ yetki alanında olan bölgelerde, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi önerildi.

Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip bütçeye alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dâhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Proje kapsamında dikkat çeken tüm projelerin detaylarına, (https://butcesenin.istanbul/) internet sitesinden ulaşılabilecek.

Katılımcı Bütçe Modeli nedir?

Katılımcı bütçe, halkın doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor. Katılımcı bütçenin amacı; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanımının sağlandığı yönetim anlayışını hakim kılmak.