'Canlı heykel' gösterisi şaşırttı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA’da \'canlı heykel\' gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, yoğun ilgiyle karşılaştı. İnsanların kendisini heykel sandıklarını, hareket edince ise çok şaşırdıklarını belirten sanatçı, \"Gösteri yaptığımı bilmeyenler, hareket ettiğimi görünce çok şaşırıyor\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde ‘canlı heykel’ gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, vatandaşın meraklı bakışları arasında bazen donup kaldı, bazen de hareket etti. Murat Hoş, heykel gibi hareketsiz dururken yakınına para atıldığında hareket edip yine duruyor ve her para atılışında aniden hareket edip ardından donup kalıyor.

Trabzon’dan geldiğini ve daha önce birçok şehirde gösteriler düzenlediğini belirten Hoş, Bursa\'da gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi. Hoş, \"Daha önce Antalya, İzmir, Ankara gibi birçok şehirde gösteriler düzenledim. Beni ilk kez izleyenler çok şaşırıyor. Çok gerçekçi olduğumu söylüyorlar. Bursa’da da ilgi kesinlikle çok güzel ve değişik tepkiler aldım. Kalabalık da bunu gösteriyor\" diye tecrübelerini anlatıyor.

Gösterileri yaparken hava durumunun kendisini bazen zorladığını, bu yüzden de belirli sürelerle gösteri sunduğunu ifade eden sanatçı, \"Günde 3-4 saat gösteri düzenliyorum. Hava durumu çok etkiliyor. Bir de bugün hava rüzgarlı. Şu an makyajımı yeni tazeledim, ama yine de gözyaşına maruz kalıyorum. Mesleğin yorucu tarafları var, ama halkın ilgisi güzel. Kesinlikle buna değiyor\" ifadelerini kullandı.

‘CANLI OLDUĞUNU ANLAMAM’

Gösteriyi izleyen Savaş Karakaya, sanatçının çok gerçekçi olduğunu ve gösteri olduğunu bilmese onun gerçekten de heykel olduğunu sanacağını belirterek, \"Gösterisi çok güzel. Arkadaşlarımla ilgiyle seyrediyoruz onu. Gösteri olduğunu bilmesen asla canlı olduğunu düşünemezdim. Nasıl bunu başarıyor hayret ediyorum\" diye konuştu.



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