'Canlı heykel', davul-zurnayı duyunca dayanamayıp oynadı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Trakya Üniversitesi\'nden mezun olan 25 yaşındaki Mertcan Aydın, Saraçlar Caddesi\'nde günde 4 saatlik canlı heykel performansı sırasında yanına gelen davul ve zurnalı müzisyenlerin çaldığı Roman havasına dayanamayıp göbek attı. Çevredekilerin ilgiyle izleyip cep telefonlarına kaydettiği Aydın, \"Oyun havası eğitimim yok ama 6 senedir Edirne\'deyim. Artık kentin bir parçası gibi olduk. Kapı gıcırtısına oynar duruma geldik\" dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan Mertcan Aydın, bir süre Düşülkesi Atölyesi\'nde tiyatro ve canlı heykel eğitimi aldı. Sahne sanatlarında profesyonel olan Mertcan Aydın, kentin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'nde canlı heykel performansları sergilemeye başladı. Makyaj yapıp, yüzünü boyadıktan sonra caddenin çeşitli yerlerinde duran Aydın, gösterdiği performansla da beğeni topladı.

DAVUL ZURNAYA DAYANAMADI

Mertcan Aydın, önceki gün de canlı heykel performansı için Saraçlar Caddesi\'ne geldi. Aydın\'ın gösterisi sırasında tesadüfen oradan geçen davul ve zurnalı iki müzisyen, heykel gibi duran Mertcan Aydın\'ı gördükten sonra başında Roman havaları çalmaya başladı. Oynak ritimlere daha fazla dayanamayan \'canlı heykel\' Aydın performansı kesip göbek atmaya başladı. Çevredekilerin alkışlarıyla destek olduğu Aydın, bir süre davul- zurna eşliğinde göbek attı. Bu sırada çevredekiler bu anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede büyük ilgilen gören Mertcan Aydın, müzik sesine dayamadığı için oynamaya başladığını söyledi.

Edirne\'de 6 yıl yaşadıktan sonra kentin bir parçası olduğunu ve \'kapı gıcırtısına\' bile oynar hale geldiğini söyleyen Aydın, \"Tamamen bir canlı heykel durumunda değilim, daha çok karşılıklı oyunlar var. Edirne\'nin getirisi herhalde, davul zurnayı duyunca dayanamadım. Uzun süre Edirne\'ye maruz kalan insanlarda oluyormuş. Bir anda çıkıverdi. Aslında bıraksalar daha iyi oynardım herhalde. Bırakamadığım bir heykel performansım vardı, ikisini bir arada dengelemeye çalıştım. Oyun havası eğitimim yok ama 6 senedir Edirne\'deyim. Artık kentin bir parçası gibi olduk. Kapı gıcırtısına oynar duruma geldik\" dedi.

4 SAAT HEYKEL GİBİ DURUYOR

Bir süreden bu yana sokakta performans gösterdiğini ve ilk sokak deneyimini yaşadığı anlatan Aydın, şöyle konuştu:

\"Halkın bu kadar seveceğini düşünmemiştim. Takılanlar gençler genelde bu benim işime geliyor, onlarla oyun oynayıp eğleniyorum. Hava duruma ve kendi yorgunluğuma göre, dört gösteri ve birer saatten yaklaşık 4 saat sokakta canlı heykel performansı gösteriyorum. Her işin zorlukları var ama benim amacım doğrultusunda kolay geliyor. Benim amacım tiyatroya yönelmeden önce fiziksel oyunculuğumu ve beden hakimiyetimi sağlamak istiyorum. Sokakta durmamım sebebi para değil, daha çok çocuklara yönelik. Makyajım 20 dakika sürüyor. Yaklaşık 30 dakikada hazırlanıyorum. Bu sene sokakta canlı müzik yapanların yanında pandomim, kukla, canlı heykel performanslarıyla bizde biraz renk kattığımızı düşünüyorum. Şaşıran var ve fiziksel temaslarda oluyor.\"

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