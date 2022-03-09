İstanbul Tabip Odası Başkanı: Kovulur gibi "gitsinler" denmesi ağırımıza gitti

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına doktor göçüne ilişkin kullandığı "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerinin tıp dünyasının ağırına gittiğini söyledi. Saip, Erdoğan'ın sözleri için "Kovulduk görünüyor ama çok saçma çünkü ağırlıklı olarak gidenler genç hekimler. 'Üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz' dedi ama zaten gidenler genç hekimler" diye konuştu.

"Son 2 yılda 9 bin hekim kamudan gitti"

Yurt dışına gitmek için kendilerine başvuran hekim sayısında çok yüksek bir artış olduğunu 1500 genç hekim yurtdışına gittiğini ve son 2 yılda da kamu hastanelerinden ayrılan hekimlerinin sayısının ise 9 bin olduğunu söyleyen Saip, "Bu benim hekimlik yaşamım boyunca hiç görmediğim bir durum. Çünkü bu koşullara dayanabilmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.



"Erdoğan'ın sözleri şiddeti artıracak"

Saip, "Erdoğan’ın sözleri şiddeti artıracak. 12 Eylül cunta döneminde de aynı söylemler vardı. Şiddet o zaman da artmıştı. Kışkırtılmış bir sağlık talebi oluşturulmuş durumda. Çok tehlikeli. Hekimleri arenanın ortasına attılar. Bu sözleri hak ettiğimizi düşünmüyorum. Güvenli koşullarda çalışmak dinlenmek bizim hakkımızı. İyi bir eğitim almak, değerli hissetmek bunlara ihtiyacımız var" dedi.

“En son derdimiz para”

Doktorların tek talebinin ücretler olmadığını, sağlıkta şiddetin arttığını ve sağlık sisteminde de sorunlar olduğunu ifade eden Saip, "Yaşamak için asgari ücrete ihtiyacımız var. Ama asıl derdimiz o değil. Halk sağlığı açısından 5 dakikada hasta bakmak uygun değil, sağlıkta şiddetin son bulması lazım. Bir günde 100 hastaya bakmamız imkansız. İyi hekimlik yapabileceğimiz, güvenli ortamda çalışabileceğimiz bir iş ortamı istiyoruz" dedi.

Grevler, protestolar ve basın açıklamaları ile yetersiz özlük haklarına dikkat çeken doktorlar ise duruma tepkili. Daha iyi çalışma şartları ve yaşam koşulları arayan genç hekimler ise yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidemeyenler ise devlet hastanelerinden ayrılarak daha iyi çalışma ortamı sunan özel hastanelerde çalışmaya başlıyor.

Peki bütün bu sorunlar neden yaşanıyor?

Hekimler kamu hastanelerinden neden ayrılıyor?

Erdoğan neden "giderlerse gitsinler" dedi?

Hekimlerin suçlanması şiddetin önünü açar mı?

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Candan Yıldız'a yorumladı.