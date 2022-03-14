''Cumhurbaşkanı hekimlerden özür dilerse seviniriz''

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ile TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Candan Yıldız'a hekimlerin taleplerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimler için kullandığı "Giderlerse gitsinler" sözlerini yorumladı.

Hekimlerin pandemiyle birlikte sıkıntılarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ''Çok sayıda hekim zaten üzülerek gidiyor. Hiç kimse tıp fakültesi gibi zorlu bir süreci başka bir ülkeye ya da ayrı bir mobbing kaynağı olan özel sektöre gitmek için yapmıyor. Bu söylemdeki en kötü şey 'Para için gidiyorlarmış' cümlesi çok daha inciticiydi bence 'Gidersiniz gidin' cümlesinden. Evet büyük ekonomik sorunları var hekimlerin ama bunu sadece para içinmiş gibi göstermek aslında kamunun bize destek bağını koparmak ve şiddeti haklı hale getirmek. Özür dilenirse çok seviniriz tabii çok iyi olur'' ifadelerini kullandı.

''Savcılara çağrıda bulunuyorum''

Çorum’un Ortaköy ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Taner İşbir'in doktorlar için “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” şeklindeki Instagram paylaşımı değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, ''Bu tam da bizi şiddetle karşı karşıya getiren, bizi hastalarımıza karşı hedef gösteren bir açıklama. Buradan Türkiye'deki bütün savcılara çağrıda bulunuyorum, bu yetki, bu hakkı, bu zat nasıl kendinde görebilir? Susacaklar mı, cumhuriyet savcısı dediğimiz kurum ne işe yarıyor. Bunlar hakkında hiçbir işlem yapmayacaklar mı?'' diye konuştu.

''Memleketim adına utanç duydum''

89 yaşındaki Profesör Erdinç Köksal'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası üyeleri ile beraber Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isterken polisin müdahalesi sonucu yere düştüğü görüntüleri değerlendiren Pınar Saip ''Oradaydım, memleketimin adına utanç duydum. Davranışı son derece kınıyorum, ülkemize de hiç yakışmadığını düşünmüyorum. Çevik Kuvvet'in getirilmesi önümüze bariyer gibi çekilmesi, sonuçta bir çelenk bırakacağız ve bir iki söz söyleyeceğiz, bütün bundan bu kadar ürkülmesinin nedenini anlamış değilim'' dedi.

''Kaç kez zam haberi verildi, herkes maaşlarımızın arttığını zannetti, bunlar genellikle gerçekleşmedi''

Saip hükümetin atacağı adımlarla ilgili ''Şiddet yasasının tabii ki çıkmasını istiyoruz. Malpraktis konusundaki söylemler de fena değil ama bizim taleplerimizin çoğunu maalesef karşılamıyor söylenenler ama en azından bir adım atılmasını olumlu karşılıyoruz. Bu hâlâ 'cek-cak' düzeyinde ilerliyor. 'Yapacağız' derlerse olmaz. Bir an önce bunu hayata geçirmeleri lazım'" yorumunu yaptı.