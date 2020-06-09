HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil; iki adamdan korkmuyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin duyurduğu "Adalet ve Özgürlük" yürüyüşünü yapmaya kararlı olduklarını, bu yürüyüşe engel olmanın veya yürüyüşün yapılmaması gerektiği söylemlerinin demokratik bir anlayıştan uzak olduğunu söyledi.

“Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli istediği zaman istediği yerde yürüyebilecek ama HDP’liler yürüyemeyecek. İşte ötekileştirme noktası burası” diyen Paylan, “Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “iki adam” ifadesini kullanan Paylan, “Uzun zamandır bir korku iklimi var. Bu korku iklimini yıkmak için yürüyeceğiz. Cesareti birbirimize bulaştıracağız. Her gün iki adam bu ülkeyi korkutmaya çalışıyor. Korkmadığımızı ve halkın gücünün üstünde hiçbir güç olmadığını göstereceğiz“ diye konuştu. Paylan, "Devlet istemezse provokasyon olmaz, güvenliği alma görevi İçişleri Bakanlığı'na ait" dedi.

Garo Paylan, partisinin duyurduğu "Adalet ve Özgürlük" yürüyüşünü, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Açık ve şeffaf ittifak' açıklamasını, tutuklanan milletvekilleri ile ilgili tartışmaları Şirin Payzın'a yorumladı.

"Polisler, 'Bundan çok utanıyoruz' diyebiliyorlar"

"Adalet ve Özgürlük" yürüyüşü sırasında provokasyon olabileceği uyarılarını dikkate aldıklarını ancak kendilerinin böyle bir şeye izin vermeyeceklerini dile getiren Paylan, “Bu eylemlerin tamamında devlet istemediği sürece hiçbir olay olmamıştır ama devlet provokasyon istediği zaman olmuştur” ifadesini kullandı.

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Ankara'da Güven Park'a yapmak istedikleri yürüyüşün engellenmesini hatırlatan Garo Paylan, “Pek çok polis şiddet eylemlerinde ‘Vekilim çok üzgünüz' , 'Bundan çok utanıyoruz' diyebiliyor. Ama emir altındalar ve emir şiddet uygulamak yönünde olduğunda da bu şiddet maalesef uygulanabiliyor. Bazen gözle selamlaşıyoruz ve üzgün olduklarını anlıyoruz” diye konuştu.

“HDP’ye karşı 5 yıldır yapılanlar pişmiş tavuğun başına gelmedi” ifadelerini kullanan Paylan, baskılara rağmen oylarını attırdıklarını ve çalışmalarını büyüttüklerini dile getirerek, “buna demokrasinin kazanımı olarak bakıyoruz” yorumunu yaptı.

"Kimse HDP'siz Erdoğan'ı yenemez"

Hükümetin seçim yasasını değiştirmeye yönelik girişimlerinden korkmadıklarını dile getiren Paylan, "Ellerinden geleni ardına koymasınlar. HDP her zaman Meclis'e girmeyi başardı. HDP'siz, Erdoğan'ı kimse yenemez. HDP'ye yapılanların binde biri başka bir partiye yapılsaydı o parti ayakta duramazdı. Ama biz hala ayaktayız" diye konuştu.

HDP’li vekillerin tutuklanmasını da yorumlayan Paylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun tutuklanan milletvekillerini için tepki gösterirken HDP’li vekillerin ismini anmadığını hatırlatan Paylan, şöyle dedi:

“CHP’ye sitem ettik, 3 milletvekiline yapılan darbeyi andık. Ama sayın Kılıçdaroğlu sadece Enis Berberoğlu’nun ismini andı. Buralarda eksiklik yapıyoruz. Darbe varsa ortada, seçilmişler varsa bunun partisi olmaz. Biz İmamoğlu’nun hakkı yendiğinde kararlı bir şekilde arkasında durduk."

Son günlerde gündeme gelen Ayasofya’nın ibadete açılması konusunu da değerlendiren Paylan, Türkiye’deki ırkçı söylemler ile Yunanistan’daki ırkçı söylemlerin birbirine “can" verdiğini söyleyerek, “Hamasi söylemlere yenilmemeliyiz. Ayasofya üzerinden bir hamaset yürütürseniz azınlıklar ve demokrasiler kaybeder” diye konuştu.

"Doğu Perinçek rüzgâr gülüdür"

Paylan ayrıca HDP'nin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'HDP kapatılmalıdır' sorusunun hatırlatılması üzerine "Doğu Perinçek rüzgâr gülüdür; ciddiye almıyoruz" dedi.