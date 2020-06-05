HDP, Güven, Farisoğlu ve Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etti: Kravatlılar da darbe yapar

HDP milletvekilleri, TBMM'de 5 Haziran'da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek için "Darbeci AKP " sloganıyla Ankara'da Meclis'ten Güvenpark'a yürüyüş başlattı.

Meclis'te yapılan kısa basın açıklamasının ardından HDP'li vekiller yürüyüşe geçti.

Yürüyüş esnasında milletvekillerine polis tarafından kısa süreli müdahalede bulunuldu. HDP Milletvekili Rıdvan Turan'ın ceketi yırtıldı.

Milletvekilleri sivil iki kişinin provokatörlük yaparak saldırdığını söyledi.

Bir süre daha yürüyen HDP'li vekillerin yürüyüşü engellendi.

Grup adına açıklama yapan HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç "Bunlar darbecidir, darbeyi apoletlilerin dışında kravatlılar da yapar" dedi.

HDP'nin demokratik siyaset alanından tasfiye edilmek istendiğini belirten Oluç şöyle konuştu:

"HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etmek istiyorlar"

"Bugünkü iktidar siyasete hukuka darbe yapmaktadır. Yeni bir süreç değil... CHP ve HDP'li 3 milletvekilinin AYM süreci tamamlanmamış olmasına rağmen Saray'dan verilen emir gereği milletvekilleri düşürülmüştür.

Bunlar darbecidir. Darbe ordu ve askerler tarafından yapılmaz. Türkiye'nin tarihinde defalarca askeri darbeler yaşanmıştır. Ama askeri darbelerin dışında da siviller, kravatlılar da darbe yaparlar.

Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yargı tahakküm altına alınmıştır. Yargıya baskı yaparak aldıkları kararla siyasi rakiplerine karşı mücadele eden bir iktidar var.

İktidar geçen gün bas bas 'darbe yapmak istiyorlar' diye bağırırken kendi darbelerini örtmeye çalışıyor. Bu iktidarın tek derdi kendi koltuğu ve yandaşları korumaktır. Ülkenin bütün kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekiyor. Bu iktidar Türkiye'nin içinde ve dışında da herkese savaş açmıştır.

Bu iktidara muhalif olan herkes düşmanlaştırılıyor. Parti ile devleti bütünleştirdikleri için iktidara muhalif olan herkesi devlet düşmanı ilan etme cüreti gösteriyorlar.

Bu iktidar azınlığa düşmesine rağmen herkese zulüm yapıyor, kendisine muhalifleri cezaevine gönderiyor.

HDP olarak bütün örgütlerimizle, parti yöneticilerimizle, milletvekillerimiz ve cezaevindeki bütün seçilmişlerimizle dimdik ayakta duracağız. Ama asla bu iktidarın zulmü karşısında diz çökmeyeceğiz geri adım atmayacağız.

Bizi demokratik siyaset alanından tasfiye etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Adalat eşitlik barış ve özgürlük mücadelemizi her alanda yürüteceğiz.

Kürt, Türk, Ermeni, Alevi, Sunni, Laz, Çerkes... Herkese söz veriyoruz ki Türkiye'ye demokrasi, özgürlük ve barışı getireceğiz.

Ortak vatan demokratik cumhuriyet anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz."