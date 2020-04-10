Canlı hayvan yerken video çeken Koreli Youtuber’a tepki yağdı

Video paylaşım platformu YouTube’da Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da bilinen adıyla ASMR türünde çektiği videoları ile bilinen Güney Koreli YouTuber Ssoyoung, canlı hayvan yediği videoları nedeniyle büyük bir tepki çekti.

ASMR etkisini yediği yemeklerle yaratan Güney Koreli YouTuber Ssoyoung, şu sıralar ise tepkilerin odağında. Nedeni ise videolarında canlı hayvan kullanması. Genellikle ahtapot veya kalamar gibi deniz mahsullerini yiyen Ssoyoung, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından hayvan istismarı ile suçlanıyor.

Ssoyoung’a yönelik tepkilerin büyümesinin bir nedeni de popüler YouTuber Ethan Klein’ın çektiği video oldu. h3h3Productions adlı kanalındaki yeni videosunda ASMR temalı videoların artık çok ileri gittiğini söyleyen Klein, Güney Koreli YouTuber’ı “hayvanlara işkence etmeyi seven bir sosyopat” olarak tanımlamıştı.

Ssoyoung’ın kanalında yayınladığı son videosunun altına oldukça sert ifadeler içeren yorumlar geldi. Örneğin bir kullanıcı, “İnsanlar neden yaşayan bir hayvana vuran birine gülüyorlar? Ben bir vegan değilim ve bunun beslenme alışkanlığı ile bir ilgisi yok. Bu doğrudan hayvan istismarı” diyor.