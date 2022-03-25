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Ekonomi

Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış yaşandı

Büyükbaş hayvanların değeri yüzde 19, küçükbaş hayvanların değeri de yüzde 30 arttı

25 Mart 2022 21:30

Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,60 artarak 79,23 milyar TL oldu.

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