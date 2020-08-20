Erdoğan: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik, ideolojik belediyecilik yeniden hortladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çöp dağlarının oluştuğunu belirterek, "İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik, ideolojik belediyecilik yeniden hortladı" görüşünü savundu.

Erdoğan belediye başkanları buluşmasında konuştu.

Erdoğan, "Covid-19 nedeniyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Çumra halkına da başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdi." dedi.

“AK Parti fidanı bugün 83 milyonu kuşatan ulu bir çınara dönüştü”

Erdoğan, "Partimizin 19'uncu yıl dönümünü mütevazi bir programla kutladık. Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi de kamuoyu ile paylaştık. AK Parti ilk günkü samimiyetle, 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 19 yıl önce milletin umudu olarak milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş, katkı sağlamış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bize millete hizmet etme bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz." diye konuştu.

“10,5 milyonu aşan üyesi sayısıyla ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz”

Erdoğan, "AK Parti fidanı bugün 83 milyonu kuşatan ulu bir çınara dönüştü. 10,5 milyonu aşan üyesi sayısıyla ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. 19 yılda Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış bir partiyiz, siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir partiyiz." düşüncesini dile getirdi.

“Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi yatırımlarla tanıştırdık”

Erdoğan, "14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 19 yılı hizmetlerle, eserlerle, tarihi nitelikteki katkılarla alnımızın akıyla geride bıraktık. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi yatırımlarla tanıştırdık. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı hikayesinin müellifi milletimizin ta kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, Allah'a sadakatimize borçluyuz, bu kutlu yolda yaptığımız fedakârlıklara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

“Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi”

Erdoğan, "Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe girişimine kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara prim vermedik. Daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik. Biz yola koltuk hırsıyla, makam manzum sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık." yorumunu yaptı.

“İçeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık”

"Bizim yolumuz demokrasi, hukuk, tevazu, muhabbet, şefkat yoludur." diyen Erdoğan, "14 Ağustos 2001'de ‘Bismillah’ diyerek çıktığımız bu uzun ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. Defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik”

"İçeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa, ülkemize ve partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık. 19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi, nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler oldu. Bunların hiçbirisine ‘Eyvallah’ etmedik.

“Bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik”

Yolda kalanlara, bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan bir an olsun çıkarmadık. Maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz.

“Adaletten zerre kadar sapmayacağız”

Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız. Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil bize oy vermeyenlere, yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize görev edineceğiz.

Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize, milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz için gayret gösterirken, muhabbeti, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız.

“Biz taahhütlerinin arkasında duran bir kadroyuz”

AK Parti'nin alamet-i farikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz taahhütlerinin arkasında duran bir kadroyuz. Bugüne kadar hep hizmetlerimizle konuştuk. Milletimiz bizi sandıkta hesaba çekmeden önce biz kendi gönül terazimizi kurduk. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış uygulanabilir programlarla çıktık.

“Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine rezillik”

Seçim dönemlerinde atan tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın…

Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, toplanmayan çöplerle, durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor.

“Çöp, çukur, çamur yeniden insanımızın kabusu oldu”

İnsanlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinde ciddi düşüşler var. Çöp, çukur, çamur yeniden insanımızın kabusu oldu. İstanbul’u özellikle söylüyorum.

“İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı”

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta öç alma gayretiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık.

“Belediyecilik AK Parti’nin işidir”

Manifestomuzda ilan ettiğimiz prensiplerini rehber ettiğinizi düşünüyorum. 11 madde yeniden hatırlatmalı. Rize’de Ayder Yaylamızı dolaştık. Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Uzungöl’ü de ele alıp hayata geçireceğiz. Çünkü belediyecilik AK Parti’nin işidir. Bunu biz yapacağız.

25 Ağustos geliyor, inşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs nedeniyle geniş çaplı bir yolculuğumuz olmayacak. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili iki yurt gerçekleştirdik. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi analım istiyoruz. Okçular Vakfı bu konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Çok anlamlı bir Malazgirt yine analım istiyoruz.

"Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz”

1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz. Ufkunuzu şehrin sınırlarına hapsetmemelisiniz.

AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. Biz de size destek verecek, her türlü katkıyı sunacağız. Yerel yönetimler reformunu gündeme getirmeyi planlıyoruz. Mahalli idarelerimizin kronik sorunlarını hal yoluna koymayı hedefliyoruz.

“AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk”

AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk, hep öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizim için gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Kadınlar da ana kademenin en önemli unsurlarıdır. Diğer partilerin böyle üye kaydı söz konusu değil. AK Parti üye kaydında bu noktada.

“Seçimlere kadar 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek hedefimiz”

Şimdi hedefimiz, yılda 1 milyon olmak üzere seçime kadar 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı şekilde gireceğiz.

Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için hizmetlerimizde, planlamada gençlerimizi her zaman dikkate alıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız bir proje hazırlığı içinde. 3 yıllık yoğun ve titiz çalışmanın neticesinde kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri modellemesi çıktı. Gençlerimizin kişilik ve karakter gelişiminin desteklenmesi, spor faaliyetleri ile fiziksel gelişimlere katkı sunulması, kariyer planlamalarında kabiliyetlerin keşfedilmesi, teknoloji ve her türlü imkânı faydalı biçimde kullanmaları hedefleniyor. Bu çalışma ile aynı zamanda belediyelerimizin bir birleri arasında tecrübe paylaşımına vesile olacağız. Biz de belli aralıklarla çalışmayı takip edecek, ilgililerden bilgi alacağız. 2023'e giden yolda, önemli adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum.