Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbulumuza kazandırılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

2013 yılında Taksim Camisi'ni inşa etmek için girişimlerinin olduğunu belirten ve Gezi Parkı eylemlerini hatırlatan Erdoğan, eylemlere katılanlar için de "O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman" ifadesini kullandı. Erdoğan, Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ettiklerini söylerken Beşiktaş için "Orası adeta mabedsiz beldedir, camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız" dedi.





"Gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı"

Erdoğan, Taksim Camisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Taksim Camii’nin İstanbulumuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Az önce Altan Bey, ‘Ben buranın çocuğuyum’ dedi, sen buranın çocuğusun da biz de başka yerin çocuğu değiliz, ben de Kasımpaşa’nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Taksim Camii bizim dünyamızda başka bir öneme sahipti. Gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Bugünlere kimler geldi, kimler geçti. İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kuran nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır." diye konuştu.

"Taksim Camii İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacak"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mimarisiyle, tarihi Beyoğlu’na uyumunun yanında mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul’un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır. İbadet mekânlarının yanından dijital kütüphanesi, okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşaasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir.

"Taksim Camii, Ayasofya ve İstanbul'un fethinin yıl dönümüne bir selam"

Mihrap, minber ve kürsü ise Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii’ni, bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebiri’ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Şehri İstanbul’u medeniyet mirasımızı katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı da burada bir kez daha hürmetle yâd ediyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.

"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır"

Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir camii inşatı fikri 1877-1878 Osmanlı -Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir milletimiz istiklal ve istikbal azminin sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camii’nin Taksim’e selam verdiğini gören Nâım Hikmet bu tabloyu dizilere dökmüştür.

Nâzım Hikmet şiiri okudu

Nâzım’ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim’de özlenen caminin yapılması bir yana tek parti döneminde Ayasofya ve Bezmi Alem Camii’leri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Hikmet, 1921 yılında işgal altında olan İstanbul'da bölgedeki tek cami olan Ağa Cami'ne bakarak, "Havsalam almıyordu bu hazin hali önce ah, ey zavallı cami, seni böyle görünce dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım; Allah'ımın ismini daha çok candan andım..." dizelerini yazmıştı.

Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır.

"2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk"

İBB Başkanlığına seçildiğimde verdiğimiz sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. 28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman.

2017 Haziranı'nda cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.

"Camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız"

Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Orası adeta mabedsiz beldedir. Camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız.

Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Bu saldırıların hepsini de akamete uğratmayı başardık. Bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır.

"Taksim Camii tüm dost ve kardeşlerinin umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaretlerinden birisi"

FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan herkesi rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii tüm dost ve kardeşlerinin umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaretlerinden birisidir.

"Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur"

Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur. Bu uzun mücadele döneminde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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