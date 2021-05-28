Taksim Camisi, yüzlerce kişinin katılımıyla ibadete açıldı

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan cami, yüzlerce kişinin katıldığı cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

İbadete açılan camide ilk kez namaz kılmak için yüzlerce kişi Taksim Meydanı'nda toplandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minberde cuma hutbesini okudu. Erbaş,"Bu ulu mabetten doya doya istifade edeceksiniz inşallah. Gözümüz aydın olsun. Taksim Camii'nin hasretiyle büyüyen, ona olan ihtiyacı ve milletin beklentisini derinden hisseden, emeği geçen herkes için dua ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Aziz kardeşlerim, bugün bir vuslat günündeyiz" dedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç ve heyecan, fetih heyecanıdır. Yarın güzel İstanbulumuzun fetih yıl dönümüdür. İstanbul'un fethi sadece bir şehri almak değildir. İstanbul, peygamber efendimizin müjdesi ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağı kapatıp çağı açan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Aziz müminler, İslamla müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır."

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin hemen yanında Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemi yer alıyor.

Camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de bulunuyor.

İstanbul Valisi sosyal medyadan duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılışı "Kıymetli Hemşehrilerim, Taksim Camii Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun, mübarek olsun." diyerek duyurdu.

Taksim Camisi'nin özellikleri

2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.

Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24. ayeti işlendi.

Halılar Manisa'da özel dokundu

Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor. Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi.

Caminin mihrabı 8.5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız" şeklindeki Türkçe meali yazıldı. Camiye için özel olarak tasarlanan minber ve kürsünün üzerine Esma'ül Hüsna özel olarak işlendi.

Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.