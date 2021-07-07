Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik" dedi.

Erdoğan, TOKİ Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz. Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, TOKİ'yi, yüklenici firmaları, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin, 1 milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Erdoğan meydandaki kalabalığa, "Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerime Allah razı olsun diyorum." diyerek seslendi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



"İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri inanç ve ibadetin yanında güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmıştır. Medeniyetlerin somut göstergeleri olan şehirler, ibadet mekanları ve eğitim kurumlarının başını çektiği abide eserler ile tarihteki yerlerini almışlardır. Son devletimiz Cumhuriyet'i bin bir zorlukla kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bu hassasiyete yeterince dikkat edilememiştir.

Şehir yöneticisinin en büyük kriteri güzelliği bilmek, güzelliğin idrakına varmak olmalıdır. Yıllarca ülkemizde şehircilik hep bütçe, gelir, nizam, talimatname, kayıt kuyut üzerinden tartışılmış, hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum; ortaya muhteşem eserler çıktı.

"1950’den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın eseri olmuştur"

Özellikle köyden şehrin göçün yoğunlaştığı 1950’den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın eseri olmuş, Şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Şimdi ben Sincan’da bir başka yapılaşma görüyorum.

"Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşlara destek vermeyen devrin yöneticileri"

1970’lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir nüfusunun yarısı Ankara’nın nüfusunun yüzde 60’tan fazla gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Tabii burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşlara destek vermeyen devrin yöneticileridir.

Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu ve planlı bir süreç mümkündür. Ankara'da toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Şehir nüfuslarındaki aşırı artış bir süre sonra ülkemizde de hızlı ve yaygın konut üretimini zorunlu hale getirmiştir. İBB Başkanlığı görevine geldiğimde bu anlayışla hemen şehrin iki yakasına, iki örnek şehir kurmak için kolları sıvadık. Başbakanlık görevini devralır almaz da aynı seferberliği tüm ülkeye yaydık.

"Türkiye'nin konut sorunun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahip"

Türkiye'nin konut sorunun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli çalışma, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı vardır. Evvela hakkaniyete uygun planlama dedik, istismarı durdurduk. Altyapısız, ulaşımı sıkıntılı şehircilik olmaz dedik. Tek tip sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik. Kentsel dönüşümle milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.

Altyapı, otopark ve toplu ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek kentsel dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

"TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik"

Kimileri eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik.200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Sosyal devlet anlayışı budur. Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

Türkiye’nin dört bir yanında devlete ait en değerli alanların herhangi bir rant kaygısı gütmeksizin vatandaşlarımızın emrine veriyoruz. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar TL olan 258 bin konut için kolları sıvadık. Bunların 11'ini teslim ettik, 63 bininin yapımı sürüyor. Diğerleri de proje aşamasında.

Yine TOKİ vasıtasıyla 44 ilimizdeki 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Tüm il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. Tarım, köy projeleri kapsamında 7 bin konutun yapımını tamamladık.

Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ'da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık. 14 bin 341'ini teslim ettik. İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz.

Bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir. Millet Bahçeleri projesiyle 81 ilde 81 milyon metrekare alanı ülkemize kazandırmak için yola çıkmıştık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete açtığımız 10 taneyle 76 millet bahçemizi tamamlamış olduk.

Dönemimizde milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut niteliklerini de fevkalede yükselttik. Günümüzde artık binalar çok daha geniş, ferah, işlevsel alanlara sahip. Konutların içindeki standartlar da 20-30 yıl öncesine göre oldukça ileri seviyededir. Doğal gazdan internete kadar pek çok imkânla donanan evlerimiz eskisine göre içinde yaşayanlara çok daha fazla hizmet sunmaktadır. Biz sadece 4 duvar yapmıyoruz. "