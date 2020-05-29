Selin Sayek Böke: İktidar önce HDP'ye saldırdı şimdi de CHP'ye; buna hep birlikte karşı durabiliriz

CHP İzmir Milletvekili ve ekonomist Selin Sayek Böke, AKP iktidarının Koronavirüs salgını nedeniyle kimi belediyelerin 'sosyal belediyecilik' uygulamaları ile halkla doğrudan temas kurmasından rahatsız olduğunu belirterek "Baskıyı daha da artıracaklar" dedi.

Tutuklanan CHP'lileri hatırlatan Selin Sayek Böke, "Bildiğimiz öyküler bu sefer farklı bir parti üzerinden sürüyor. Daha önce de HDP'ye yapılıyordu. Bu baskının artarak süreceğini o zamanda dile getirmiştik. Bu toplumun demokratik öğelerine yapılan bir saldırı. Herkesi baskılamak için yapılıyor. Demokratik taleplerimizi bu dönemde ancak biz yaşatabiliriz. Türkiye uzun zamandır olağanüstü bir dönemden geçiyor. Hepsine birlikte karşı durabiliriz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve ekonomi doçenti Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin geleceğini, iktidarın ekonomi politikalarındaki tercihlerini ve sosyal yardımlar konusundaki yaklaşımını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada yeniden tartışılan 'Temel gelir' politikası konusunda Türkiye’nin farklı bir konumda olduğunu ifade eden Böke, iktidarın buna yönelik bir tercihinin olmadığını söyledi. “AKP iktidarı sürdüğü sürece Türkiye’nin sosyal devlete geçme ihtimali yok” diyen Böke "iktidarın kaynaklarını sermayeden ve rantçıdan yana kullandığını, sosyal devlete geçmek için iktidar değişikliğine ihtiyaç olduğunu" söyledi.

CHP’li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesinin AKP’nin, belediyelerin halkla doğrudan ilişki kurmasının önüne geçme isteğinden kaynaklandığını belirten Böke, “AKP, toplumu sosyal yardımlara bağımlı kılarak, partizanca verdiği yardımlar üzerinden parti devletini ayakta tutmak üzere bağımlı bir ilişki yürütüyor.Sosyal yardım alanındaki siyasi rantı kaybetmek istemiyor. Devlet el açmaz, İBAN numarası vermez. Halkla ilişkisini partizanca kurmaz” diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin insanların verilerini büyük bir güce dönüştürmek istediğine de dikkati çeken Selin Sayek Böke Türkiye için de bu sorunun gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti. Böke, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasının hayatımıza sızdığını, bilet almak için bile o uygulamanın kullanıldığı belirterek "Mobil uygulamanın takip ettiği veriyi kim kullanacak?" diye sordu.