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Prof. Ayişe Karadağ: Hekimler gibi hemşireler yurtdışına göç ediyor

Candan Yıldız soruyor, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ yanıtladı

18 Mayıs 2022 13:43

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Türkiye'deki hemşirelerin de tıpkı doktorlar gibi yurt dışına göç ettiğini söyledi.  Türkiye'de sağlık çalışanlarının yüzde 20'sinin hemşire olduğunu hatırlatan Karadağ, bu sayının OECD ülkelerine göre en düşük rakam olduğunu söyledi. 

"Bazen gece nöbetinde bir hemşire 30 hastaya bakmak zorunda kalıyor" diyen Karadağ bu açığın kapatılmaması durumunda sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabileceğini dile getirdi. 

"Hekimler gibi hemşireler yurtdışına göç ediyor" diyen Karadağ mesleğin sorunlarına dikkat çekti. 

Dünyada ve Türkiye'de hemşire açığı artıyor.

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Candan Yıldız soruyor, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ yanıtladı.

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