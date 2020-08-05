Uğur Gürses: Siyaset ve hukuk normalleşmeden ekonomi toparlanmaz; rakamlarla oynanırsa Arjantin örneği ortada

Ekonomi yazarı gazeteci Uğur Gürses, adalet ve hukuka güvensizliğin giderilmesinin, ekonominin toparlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Daha önce enflasyon rakamları ile oynayan Arjantin'in içine düştüğü derin ekonomik çıkmazı örnek veren Gürses, açıklanan ekonomik verilere güvensizlik olduğun vurgu yaparak "Rakamlarla oynanırsa Arjantin örneği ortada" dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Doların yükselişi ve TL'nin uluslararası piyasadaki 'eriyişinin' nedenlerini yorumlayan Gürses, hükümetin ekonomi politikalarındaki tutarsızlıkları ve bunun vatandaşın cebine nasıl yansıdığını anlattı.

Gürses, siyaset ve hukuka olan güvensizliği işaret ederek, "Bunlar normalleşmeden ekonomi toparlanmaz" dedi. Altın fiyatlarındaki artışın nedenine de dikkat çeken Gürses, , "Türkiye'de 2019 içerisinde darphanenin bastığı Cumhuriyet Altını kabaca 39 ton, 2020’nin ilk 6 ayında ise 34 ton basılmış. Vatandaşı altın almaya teşvik etmişiz" dedi.

Gürses, Merkez Bankasının raporlarında yer alan rakam ve öngörüleri de paylaşarak "Türkiye reel sektör borcu ile şampiyon, Ankara'daki günlük kaygılarla yürütülen bir ekonomi politikası var" dedi.