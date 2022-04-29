İstanbul Sözleşmesi | "Zaman kaybettirmeyin, mücadelemizle baş edemezsiniz çünkü hayatlarımız söz konusu"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava Danıştay 10. Daire’de görüldü. Dün görülen duruşmaya katılan avukatlar, Funda Ekin ve Selin Nakıpoğlu, sözleşmenin yeniden uygulanması kararının gecikmeden verilmesi gerektiğini söyledi.

Avukatlar, dün yapılan davaya kadınların ilgisini ve Türkiye'deki kadın hareketinin etkisini hatırlatarak "Mücadelemizle baş edemezsiniz çünkü hayatlarımız söz konusu" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik hükümetin tutumuna dikkat çeken avukatlar, Danıştay'ın vereceği kararın önemine değinerek "Danıştay’ın kucağında bir ateş topu duruyor" diyerek olumsuz bir karar alınması durumunda davayı AİHM'e kadar götüreceklerini dile getirdi.

Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka aykırı olduğu ve kararın iptali yönünde görüşünü açıkladı.

Dün yapılan duruşmada, 1000 kadın avukat İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'daydı.

Danıştay Başkanı “Danıştay tarihinde bir ilk. Bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz” dedi.

Peki, Danıştay savcısının mütalaası umut oldu mu?



Bundan sonra ne olacak?

Kadınlar ne talep ediyor?

İstanbul Sözleşmesi neden yaşatır?

Avukatlar Funda Ekin, Selin Nakipoğlu, Candan Yıldız'a anlattı.

TIKLAYIN - Danıştay Savcısı, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek hukuka aykırı" dedi, kararın iptalini istedi