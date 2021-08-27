Çimentodaki zamlar ve kartel iddiaları: Çimentocular ne diyor?

Çimentoya son zamanlarda faiş zamlar geldiğine ilişkin iddialarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yüksek oranlı zamlar nedeniyle sektöre yönelik eleştirileri ve zam iddialarını yanıtlayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, medya yer alan ‘yüzde 200 zam’ oranının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dile getirilen rakamların tamamen iddia olduğunu söyleyen Şardan, sendika üyelerinden buna ilişkin bilgi istediklerini ve aldıkları bilgiler neticesinde bu rakamın gerçeği yansıtmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, çimentoda zam iddialarını, sektördeki ‘kartel’ iddialarını ve çimento sektörünün inşaat sektörüne etkilerini T24 ekonomi yazarı Barış Soydan’a yorumladı.

"Sanki inşaat maliyetleri içindeki tek pay çimentoymuş gibi bir algı yaratılıyor"

Çimento fiyatlarına yüksek zam yapıldığı iddialarını yalanlayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, çimento fiyatlarında iki farklı rakam olduğunu belirterek “Bir fabrika teslim fiyatlar bir de şantiye teslim fiyatlar var. Siz x şehrinden aldığınız çimentoyu 200 kilometre uzaktaki başka bir şehre götürdüğünüzde ortaya bir lojistik maliyeti çıkıyor onu da içine dahil ettiğinizde rakam gerçeği yansıtmayacaktır. Biz bundan çok rahatsızız. Sanki inşaat maliyetleri içindeki tek pay çimentoymuş gibi bir algı yaratılıyor” dedi.

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"Yüzde 200 gerçeği yansıtmayan bir rakam”

Sektörün enerji tüketiminin yüksek olduğunu ve bunun da göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Şardan, “ Temel enerji tüketimi de petrol kömür ve elektrik enerjisi. Bunlar maliyetlerin yüzde 80'inini oluşturuyor. Tabi bir yıl içinde hem petrokoka hem elektriğe gelen yüksek artışlarla maliyet dağılımımız yüzde 80’lere ulaştı. Bu yüzde 80 maliyet kalemlerimiz de son bir yılda öncelikle petrokokta yüksek artış oldu. Yüzde 70’lere varan bir artışla karşı karşıya kaldık. Bunu haricinde ithal kömürde yine yüzde 200’lere varan bir artış söz konusu, elektrikte de yüzde 70’lere varan bir artış söz konusu. Ben size son bir yılda çimentoda yüzde yüz veya yüzde 60 artış oldu diye bir rakam telaffuz edemem. Her şirketin kendi özel durumundan kaynaklı farklı fiyatlar karşımıza çıkıyor. Ama yüzde 200 gerçeği yansıtmayan bir rakam” diye konuştu.

Fiyatların çimento şirketleri arasında anlaşmalı bir şekilde belirlediğine ve sektördeki kartel iddilarına ilişkin soruya yanıt veren Şardan, Rekabet Kurumu’nun sektörü ve sektördeki şirketleri her zaman denetlediğini, geçmişte çeşitli zamanlarda açılan soruşturmalar ve verilen cezalar olduğunu ancak şu an için tespit edilmiş böyle bir uygulamanın veya kartel iddialarına ilişkin bir cezanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

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"Çimentonun toplam inşaat maliyeti arasındaki patı ortalama yüzde 3"

Çimento fiyatlarının inşaat maliyetlerine etkisini ve fiyatlardaki artışın inşaat sektöründe daha yüksek maliyetlere neden olmasına ilişkin iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şardan, çimentonun inşaat maliyetleri içindeki payına ilişkin bağımsız bir rapor hazırlattıklarını ve bu raporda çimentonun inşaat maliyetleri içindeki payının ortalama yüzde 3 olduğunun tespit edildiğini söyledi. ODTÜ tarafından hazırlanan rapora dikkat çeken Şardan “Bu raporda çimentonun toplam inşaat maliyeti arasında 1.7-3.7 arasında değişen bir ortalamaya sahip olduğu tespit edildi. Yani bir evin maliyeti 500 bin lira ise bunun yüzde 3’ü çimentoya ait. Yüzde 3’lük bir payın inşaat maliyetlerinin yüzde 43 seviyesinde artmasına etkisi olabilir mi? Bu mümkün mü?”