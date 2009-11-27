Canlı canlı gömülmüştü, dirildi

T24 - Güney Koreli arkeologlar modern teknolojiyi kullanarak, bin 500 yıl önce yaşamış bir hizmetçi kızı hayata döndürdüler.

Bilim insanları altıncı yüzyılda Gaya Krallığı'nda güçlü bir ailenin yanında hizmetçi olarak yaşadığı sanılan 16 yaşındaki ufak tefek kızın arkeoloji kazılarında bulunan iskeletinden yararlanarak bir modelini yaptı.











İnsan boyutlarında olan model, 1 metre 52 santimetrelik boyu olan hizmetçi kızın iskeletine tamamen uygun bir şekilde oluşturuldu.

Gaya Kültürel Miras Ulusal Araştırma Enstitüsü Başkanı Kang Soon-hyung, "Daha önce birçok kez kazılarda insan iskeletlerine ulaştık ve bunları bir araya getirmeye çalıştık, fakat ilk kez tam bir model çıkarabildik" dedi.

Uzmanlar hizmetçi kızın ev sahipleriyle birlikte canlı canlı gömüldüğünü düşünüyor. Canlıyı ölüyle birlikte gömmek şeklindeki Gaya geleneği üzerine yapılan bir çalışmayı yakında yayınlayacak olan uzmanlar, hizmetçi kızın başına neler gelmiş olabileceğini de bu araştırmada ortaya koymaya çalışacaklar.

Uzmanlar, modeli genç kızın iskeleti esas alarak oluşturulmaya başlamış. Daha sonra yapay kas ve deri katmanları eklenmiş.

Proje, uzun metrajlı filmlere kostüm hazırlayan CELL şirketinin desteğiyle uzman Kim Byung-ha tarafından yürütüldü.

Genç kız, üç yıl önce gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında iskeletlerine ulaşılan dört kişi arasında bulunuyordu.

Hizmetçi kızın kısa bir çene kemiği, geniş bir yüzü ve uzun bir boynu var. Kolları kısa ama el ve ayak parmakları uzun.

54 santimetre bel kalınlığı olan genç kızın kemiklerinde yapılan incelemeler, hizmetçi kızın sık sık diz çöktüğünü de ortaya çıkardı.