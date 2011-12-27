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Yaşam

'Canlı bomba'ya bir kurban daha

Bingöl'de 'canlı bomba'nın üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan ancak yaşamını

27 Aralık 2011 02:00

T24 - Bingöl'de 'canlı bomba'nın üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan ancak yaşamını yitiren Hatice Belgin'in, yaralanan çocuklarından Veysel hayatını kaybetti. 

Hatice Belgin'in (sağda) iki kızı 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal, patlamadan 3 gün sonra hastaneden taburcu olmuştu..

Bingöl kent merkezinde, 29 Ekim'de, bir kadın teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

Patlamada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin, bayram alışverişi için gittiği mağazanın önünde, çocuklarını korumak için 'canlı bomba'nın üzerine atlayarak, bir faciayı önlemişti.

Olayda, Belgin'in çocuklarından 16 yaşındaki Veysel, 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal yaralanmıştı.

Veysel Belgin, tedavi için getirildiği Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Belgin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


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