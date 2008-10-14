Canlı bombanın soğukkanlılığı şaşırttı

İstanbul'da üzerinde büyük bir katliama neden olacak büyüklükte patlayıcı ile yakalanan kadın teröristin soğukkanlılığı polisi şoke etti.



Terör örgütünün verdiği hain görevi yerine getiremediği için hayıflanan kadın defalarca başını yere vurdu.



Birçok insanın hayatına mal olacak bir katliamı gerçekleştiremediği için pişman olan terörist sık sık "Hata ettim" diye kendi kendine konuşurken başarılı operasyonu gerçekleştiren polislerin bile kanı dondu.



İstanbul polisi tarafından 8 kilo 800 gram patlayıcı 15 fünye ve ateşleme butonu ile yakalanan kadın bombacının Ardahan nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. 39 yaşındaki kadın bombacının İran üzerinden Van'a geldiği yakalandığı zaman kafasını yere vurarak kendini cezalandırdığı ve sık sık "Hata ettim" dediği öğrenildi.



Polis, 39 yaşında olduğu öğrenilen kadın bombacının Almanya'da bulunan ağabeyine ulaştı. Kadın bombacının ağabeyi dün Almanya'dan İstanbul'a geldi. Almanya'da bir sigorta şirketinde çalışan kadın bombacının ağabeyi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek kız kardeşiyle görüştü. Kadın bombacının ağabeyinin polise "Dağa çıkışları neden engelleyemiyorsunuz" diyerek sitem ettiği ileri sürüldü. 2 saat süren görüşmenin ardından bombacının ağabeyi Emniyet'ten ayrıldı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde soruşturma ile ilgili 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Bombacı kadının ve yardım yataklık yaptığı ileri sürülen diğer 4 kişinin sorgusu sürüyor. 5 zanlı yarın adliyeye sevk edilecek.

