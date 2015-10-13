Canlı bombaların kimliğini tespit etmek için yakınları IŞİD'e katılanlardan DNA örneği alındı

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamaların faillerini bulmak için yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e katıldığından şüphelenilen bazı kişilerin yakınlarından DNA örnekleri alındığı açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bugün yaptığı açıklamada, "Bombacılar için kimlik tespiti çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ancak gizlilik kararı olduğu için konuşmak doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat da, Ankara'yı kana bulayan bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombanın kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Canlı bombaların uyruklarının ve kimliklerinin bilindiğini ancak örgüt bağlantılarının araştırılması amacıyla kamuoyuna duyurulmadığını belirten Hande Fırat, pek çok DNA’yla karşılaştırma yapıldığını, çocukları IŞİD’e katılan ve şüpheli ailelerden kan alındığını aktardı. Fırat, Suruç katliamını gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz’ün ailesinden de kan alındığını açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara Başsavcılığı'nın talimatıyla, saldırıların faillerinin belirlenmesine yönelik, IŞİD'e katıldığından şüphelenilen bazı kişilerin yakınlarından DNA örnekleri alındı. Savcılık kaynakları, kaç aileden örnek alındığı ve bu kişilerin nerelerde olduklarına ilişkin bilgi vermedi. Saldırıya ilişkin delil toplayan Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, Suruç'taki saldırının ardından da görev yaptığı belirtildi.

Maktul ya da faillerin yüzlerinin ortaya çıkarılması için gerektiğinde yararlanılmak üzere plastik yüz uzmanı görevlinin hazır tutulduğu kaydedildi. Savcılığın talimatıyla polis, saldırının hemen ardından olayda yaralananların ifadelerini almaya başladı. Ankara dışına giden mağdurların ifadelerinin alınması için de talimat yazıldı.