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'Canlı bomba' yeleğinde parmak izi çıkan Suriyeli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, güvenlik güçlerince 2 yıl önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'canlı bomba' yeleğinde parmak izi tespit edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu Ahmet Aselihi (29) gözaltına alınıp, tutuklan

14 Mart 2018 19:15

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde, güvenlik güçlerince 2 yıl önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen \'canlı bomba\' yeleğinde parmak izi tespit edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu Ahmet Aselihi (29) gözaltına alınıp, tutuklandı.
Oğuzeli ilçesinin Suriye sınırında 9 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen \'canlı bomba\' yeleğinde elde edilen parmak izinin Suriyeli Ahmet Aselihi\'ye ait olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Aselihi\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aselihi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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