Canlı bomba süsü verilmiş düzenekle yakalandı; "Ben YouTuber'ım" dedi

Erzurum Palandöken'de iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, şahıslardan 34 yaşındaki Gökhan B.’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenekle karşılaştı. Gözaltına alınan ve üzerinden tabancayla sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., kendisinin YouTuber olduğunu iddia etti.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.’nin beline sarılı bir nesne fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

"Ben Youtuber'ım"

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. Gökhan B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber’ım" diye yanıt verdi.



Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.