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Yaşam

"Canlı bomba" sanıldı, hırsızlık zanlısı çıktı!

Edirne’de son bir haftada 4 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı

17 Mart 2016 21:18

Edirne’de özellikle internetteki sosyal paylaşım sitelerine kente 'canlı bomba' olarak eylem yapmak için geldiği öne sürülerek fotoğrafları paylaşılan kişinin, hırsızlıktan aranan Mevlüt K. olduğu ortaya çıktı. Edirne’de son bir haftada 4 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen Mevlüt K., Asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Engin Özmen ve Ali Can Zeray’ın haberine göre, Ankara’da yaşanan bombalı terör saldırılarının ardından Edirne’de yapılan yol kontrolleri ve asayiş uygulamaları henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce ‘canlı bomba’ aranıyor şeklinde yorumlandı. Özellikle internetteki sosyal paylaşım sitelerinde ‘canlı bomba’ arandığına ilişkin çok sayıda bilgiler yer aldı. Bu sabah saatlerinden itibaren ise fotoğrafı yayınlanan bir kişi için “Arkadaşlar, bu şahıs Edirne’ye giriş yapmış, canlı bombaymış. Şu an her yerde bu adam aranıyor” ifadeleri yer alan bir fotoğraf paylaşıldı.

 

Canlı bomba paniği yaşandı

 

Kısa sürede şehirde ‘canlı bomba aranıyor’ paniği yaşanırken konuyla ilgili inceleme yapan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fotoğraftaki kişinin hırsızlık suçundan yakalanan 30 yaşındaki Mevlüt K. olduğunu ve bugün yakalandığını tespit etti. Paylaşın fotoğrafın hırsızlık yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarından alındığı anlaşılan Mevlüt K.’nın Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ve Edirne’de son 1 hafta içerisinde 4 otomobilden cep telefonu, teyp ve cüzdan çaldığı belirlendi.

 

Gözaltına alındı

 

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yakalanan Mevlüt K., gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi K.’nın farklı şehirden 11 hırsızlık dosyası nedeniyle arandığı, hakkında da yine hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mevlüt K., ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Emniyet yetkilileri, kentte canlı bomba aranmadığını ve özellikle sosyal medya üzerinden halka panik yaşatmak isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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