Canlı bomba olarak aranan kişi teslim oldu

DHKP-C örgütü adına eylem yapacakları gerekçesiyle emniyetin birimlerine fotoğraflarını dağıttığı 9 kişi arasında 3 numarayla gösterilen B.S. polise teslim oldu.Genç kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; 9 kişilik listenin medyaya yansımasından sonra listenin 5 numarası E.S. K. ve 6 numarası H. A. ortaya çıkarak komployla karşı karşıya olduklarını iddia etmişti.

DHKP-C’li, İbrahim Çuhadar’ın, 1 polisin şehit olduğu, 4’ü polis 7 kişinin de yaralandığı saldırıdan önce emniyetin birimlerine eylem yapabilecek 9 kişinin fotoğraflarını dağıttığı ortaya çıktı. İbrahim Çuhadar, listede 8 numarada yer alırken gözler diğer 8 kişiye çevrilmişti. Listenin medyaya yansımasından sonra üniversite 3. sınıf öğrencisi E.S.K. ve üniversite 1. sınıf öğrencisi H.A, ortaya çıkarak basın açıklaması yaptı. 2 kişi, komployla karşı karşıya olduklarını iddia etti. H.A, "Canlı bomba olarak hedef gösterilmek için, sosyalist düşüncelere sahip olmak, bu ülkede hak mücadelesi vermek, parasız eğitim istemek yetiyor" dedi. E.S.K VE H.A, emniyet hakkında suç duyurusunda bulundu.

Listenin 3 numarası B.S, önceki gün Gebze’de polise teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılığın tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği B.S tutuklanarak cezaevine gönderildi.