'Canlı bomba' listesindekiler basın toplantısı düzenledi

İstanbul Sultangazi'de 1 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısından sonra, Emniyetin "canlı bomba" diye açıkladığı 9 kişilik listede adları bulunan üniversite öğrencileri avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Haklarında hiçbir savcılık ve mahkeme kararı bulunmayan iki üniversiteli, Emniyet hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Elif Sultan Kalsın ve Elazığ Fırat Üniversitesi Metalurji Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Harran Aydın , avukatları Barkın Timtik ile Beyoğlu ’ndaki Çağdaş Hukukçular Derneği’nde (ÇHD) basın açıklaması düzenledi.

Özkan Arslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yayınlanan listede 5 numaralı isim olduğunu söyleyen Elif Sultan Kalsın, listede isminin olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirterek, "Birkaç saat öncesine kadar böyle bir durum yoktu. Bir haberle durumunuz aniden değişebiliyor. Bir saat önce canlı bomba olarak ilan edildiğimi öğrendim. Ben 2.5 ay önce tahliye oldum. Tutsaklığımız sebebi de basın açıklamalarına katılmak, 1 Mayıs ’a katılmak yani hakkımı aramaktı. 21 ay yattım. Yeni yargı paketiyle tahliye oldum. Orda da hukuksuz şekilde tutuklandım. Şimdi yine aynı biçimde komplo ile karşı karşıyayım. Ama burada çok daha büyük bir komplo. Şimdi canlı bomba ilan ediliyorum. Herkesin gözü önündeyim, yerimiz yurdumuz belli. Bunun sebebini şuna bağlıyorum; Bu ülkede devrimciysen, sosyalistsen, bu düşünceleri savunuyorsan, sizin üzerinizde komplo kurulması, sokak ortasında infaz edilmeniz çok basit. Düşüncelerimiz nedeniyle bu şekilde iftiralara uğruyoruz" dedi.

Yunanistan'a hiç gitmedim

Yayınlanan listede 6 numaralı aranan kişi olduğunu iddia eden Harran Aydın da, haberi öğrendiğinde kendisinin de çok şaşırdığını söyleyerek, " İnternetten öğrendim. İsimlerin sıralandığını ve fotoğrafımı gördüm. Yunanistan ’da eğitim aldığımı ve canlı bomba olacak sıradaki insanlar olacağımız söyleniyordu. Ama ben Yunanistan ’a gitmedim, bunu onlarda biliyor. Çünkü ben 1.5 ay önce tahliye olan ve göz önünde olan birisiyim. Demokratik basın açıklaması ve eylemlere katılıyoruz. Bu ülkede bir hak mücadelesi veriyoruz biz öğrenciler olarak. Bu haberlerin çıkmasını da buna bağlıyorum. Canlı bomba olarak hedef gösterilmek için, sosyalist düşüncelere sahip olmak, bu ülkede hak mücadelesi vermek, parasız eğitim istemek yetiyor. Bu yüzden böyle lanse ediliyoruz. İşin garip yanı da, ben daha dün Çağlayan adliyesindeydim. Madem canlı bombayım beni neden adliyeye soktular. Açıktan bizi hedef gösteriyorlar. Bu çıkan haberler nedeniyle sokakta bizi katledebilirler. Bunun daha önce de örnekleri var. Ama bu tarz şeyler bizi yıldıramaz. Hak mücadelesine devam ediyoruz" dedi.

Avukat Timtik, listeyi yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında, yarın saat 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Listede 8 numara olarak yer alan İbrahim Çuhadar Sultangazi 75. DNl Polis merkezine canlı bomba saldırısı düzenlemiş, olayda 1 polis memuru şehit olmuş, 7 kişi de yaralanmıştı.