'Canlı bomba' ilanları toplatıldı

T24 -

Fotoğraflı yazılar kaldırıldı

'İsteyerek veya bilerek bilgiyi dışarıya aktarmadık'

Terör örgütü PKK adına ''canlı bomba'' olarak eylem gerçekleştirebileceği iddiasıyla, Adana'da güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine dağıtılan fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı ilanların toplandığı öğrenildi.Adana'da, Emniyet Müdürlüğü'nce kamu kurumlarına fotoğraflı yazı gönderilerek eylem gerçekleştirilme ihtimaline karşı dikkatli davranılması yönünde uyarıda bulunmasının ardından, Perşini Bilen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek konuyla ilgili bilgi istemesi üzerine, tehdit uyarısına son verildi.Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Valilik başta olmak üzere çeşitli birimlere gönderilen uyarı yazısının iptal edildiğini, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durduğu noktalarda polislerin görebileceği şekilde asılan fotoğraflı yazının da kaldırıldığını bildirdiler.Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, Perşini Bilen ile ilgili istihbarat birimlerine gelen uyarının ardından tüm Türkiye'de birimlere daha dikkatli davranılması yönünde uyarılarda bulunulduğunu, bunun sadece Adana merkezli olmadığını belirtti.Kesmez, Perşini Bilen'in İzmir'de açıklama yapmasıyla uyarı yazılarının kaldırıldığını belirterek, ''Bir istihbarat üzerine böyle bir olay yaşanabilir öngörüsüyle sadece Adana'da değil, tüm Türkiye'de uyarı yapıldı. İstihbarat birimlerinin öngörüsüydü. Üstelik kendi birimlerimiz arasında kalması gereken bir konuydu. Bunu biz bilerek veya isteyerek dışarıya aktarmadık'' dedi.