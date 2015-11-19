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Yaşam

Canlı bomba ihbarına gelen polis, ünlü futbolcuyu tanıyınca hatıra fotoğrafı çektirdi!

Ünlü futbolcu Radja Nainggolan hakkında canlı bomba ihbarı yapıldı

19 Kasım 2015 22:32

Belçika'nın Antwerp kentinde bir otelde kalan Radja Nainggolan'ın sıra dışı görüntüsünden şüphelenen bazı kişiler, polise 'terörist olabilir' ihbarında bulundu. İhbar üzerine otele gelen polisler, yıldız futbolcuyu tanıyınca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Paris'te geçtiğimiz Cuma günü yaşanan ve 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırıları tüm Avrupa'da büyük bir paniğe sebep oldu. Salih Uçan'ın formasını giydiği Roma'nın Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan, terörist zannedilince büyük bir karışıklık yaşandı.

Belçika'nın Antwerp kentinde bir otelde kalan Nainggolan, sıra dışı görüntüsüyle bazı müşterileri korkuttu. Üç müşteri, ünlü futbolcunun terörist olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Polis kısa sürede otele geldi ve gerçek ortaya çıktı. Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Nainggolan'ı tanıyan polisler, yıldız oyuncudan özür dilediler ve bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

27 yaşında ve 1.75 metre boyundaki Nainggolan, Salih Uçan'ın görev bölgesi olan orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Roma ilk 11'inin değişmez isimleri arasına giren Nainggolan'ın piyasa değeri 18 milyon Euro.

 

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