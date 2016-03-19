T24 LogoT24 Logo
Gündem

Canlı bombanın hedefi neydi?

Canlı bombanın hedefinin Kaymakamlık binası veya turist kafilesi olduğu öne sürüldü

19 Mart 2016 14:05

4 kişinin yaşamını yitirdiği, 7'si ağır 36 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi Balo Sokak'taki canlı bomba saldırısında, "eylemi yapan teröristin hedefine ulaşamadan patladığı" iddia edildi. Canlı bombanın hedefinin Beyoğlu Kaymakamlığı binası veya yababcı turistler olabileceği de öne sürüldü. 

Türkiye'nin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ne araçla girilebilen sayılı sokaktan Balo Caddesi'nin çıkışında patlayan canlı bombanın etkisiyle Atlas Pasajı ve Beyoğlu Kaymakamlığı binasının önündeki siviller hayatını kaybetti.  

CNN Türk muhabiri, "canlı bombanın asıl hedefine ulaşamadan patladığını" iddia etti. Teröristin hedefinin kaymakamlık olabileceği öne sürülenler arasında. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir diğer iddia saldırının, turistlerin yanından geçerken bombayı harekete geçirdiği yönünde. İlk tahminler, canlı bombanın İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na doğru ilerlediği yönünde. Görgü tanıklarına göre ise patlama, canlı bomba bir turist kafilesin yanından geçerken gerçekleşti. Canlı bomba saldırısının turist kafilesini hedef aldığı da iddia edildi. 

Türkiye'nin kalbinde gerçekleşen patlamaya ilişkin tüm detayları okumak için tıklayın 

ETİKETLER

istiklal caddesipatlamacanlı bombabalo sokakbeyoğluistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24