Canlı bombanın hedefi neydi?

4 kişinin yaşamını yitirdiği, 7'si ağır 36 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi Balo Sokak'taki canlı bomba saldırısında, "eylemi yapan teröristin hedefine ulaşamadan patladığı" iddia edildi. Canlı bombanın hedefinin Beyoğlu Kaymakamlığı binası veya yababcı turistler olabileceği de öne sürüldü.

Türkiye'nin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ne araçla girilebilen sayılı sokaktan Balo Caddesi'nin çıkışında patlayan canlı bombanın etkisiyle Atlas Pasajı ve Beyoğlu Kaymakamlığı binasının önündeki siviller hayatını kaybetti.

CNN Türk muhabiri, "canlı bombanın asıl hedefine ulaşamadan patladığını" iddia etti. Teröristin hedefinin kaymakamlık olabileceği öne sürülenler arasında.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir diğer iddia saldırının, turistlerin yanından geçerken bombayı harekete geçirdiği yönünde. İlk tahminler, canlı bombanın İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na doğru ilerlediği yönünde. Görgü tanıklarına göre ise patlama, canlı bomba bir turist kafilesin yanından geçerken gerçekleşti. Canlı bomba saldırısının turist kafilesini hedef aldığı da iddia edildi.

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