Canlı böcek içeren buğday sofralara girdi iddiası

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

Halk sağlığına aykırı ithal ürünlerin yurda girdiğini gündeme taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, “Binlerce ton zarar görmüş tane ve canlı böcek içeren ekmeklik buğday işleme süreçlerinden sonra tüketici sofrasına ulaşmıştır. Muhtemelen de Ramazan ayında bu maldan üretilen işlenmiş gıdalar soframızda olacaktır” dedi.

T24’e konuşan Günaydın, “Bu, ekmekte böcek anlamına geliyor mu? sorusuna, “Buğday un haline getirilirken çeşitli eleme mekanizmalarından geçer. Bu denetimlerden geçtiği takdirde ekmek içinde böcek anlamı taşımaz. Ancak, buğdayın hammadde olarak kullanıldığı, işlenmemiş gıda maddelerinde riski artırır” yanıtı verdi.

Günaydın, TBMM’de, “Halk sağlığına aykırı gıda maddelerinin ithalatında gümrüklerde yapılan usulsüzlükler ve bunun Ramazan ayı öncesinde tüketici sofrasına olan etkileri” konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’de tarım ve gıda ithalatının çok yoğun olarak yapıldığı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’ne dikkat çeken Günaydın, “Bize ulaşan belgelerden Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde gümrük talimatlara aykırı bir yığın işlem yapılmakta ve halk sağlığına aykırı ithal ürünler yurt içi edilmekte ve böylece halk sağlığı ile oynanmakta” dedi.





İki kez uygunsuz görüş bildirildi







Bir takım firmalara haksız kazanç sağlandığını öne süren Günaydın, Çin’den 110 ton buğday gluteni ithalatı kapsamında Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’ne getirdiği malının, gerekli kontrollerinin yapılması için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’ne Kasım 2009’da başvurduğunu anlatan Günaydın, “İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, 1 Nisan 2010 tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ve ilgili firmaya gönderdiği 1 Nisan 2010 tarihli yazıda, daha evvel 2 kez uygunsuzluk görüşü bildirdiği parti için bu kez ‘Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince işlem yeniden değerlendirilmiş olup, yapılan muayene ve analizler sonucunda yurda girişi uygun görülmüştür’ denilmiştir” dedi.







Canlı böcek içeren ekmeklik buğday







“Bir firma Ukrayna’daki firmasından ithal ettiği, iki ayrı gemi ile taşıdığı ekmeklik buğdayı Türkiye’ye getirir. Gemilerden alınan numunelerden analiz yapılıyor. İstanbul İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’nce yapılan ve 16 Mart 2011 tarihli muayene ve analiz raporuna göre kayıt edilen analiz sonuçlarında, firma güvenliğine bırakılıp ertesi gün geri alınan numune ithalat kriterlerine uygun bulunur. Diğer numunede ise çok sayıda canlı böcek ve yüzde 1,16 oranında zara görmüş tane tespit edilir. 2011 Nisan ayı içinde ekmeklik buğdayın beyannamesi tescil edilerek yurda sokulur”.