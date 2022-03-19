CANLI BLOG | Zelenski, hemen "dürüst" barış müzakereleri çağrısı yaptı; Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi kesildi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova'ya çağrı yaparak "acil barış görüşmelerinin zamanının geldiğini" söyledi ve aksi taktirde Rusya'nın "jenerasyonlarca atlatamayacağı büyük kayıplar yaşayacağını" dile getirdi.

Zelenski, Rusya'nın kuşatılan birçok şehre insani yardım girmesine izin vermediğini ifade ederken, ülkenin birçok noktasında Rus askerlerinin ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusu Mariupol kenti çevresinde kontrolünü güçlendirdiği için Ukrayna'nın geçici olarak Azak Denizi'ne erişiminin kesildiğini belirtti.

Associated Press'in aktardığına göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na cuma günü giden Rus kozmonotlar, sarı ve mavi giyindi. Bu renkler Ukrayna'nın bayrağında bulunuyor.

Reuters, Avrupa Birliği'nin Ukrayna için 'destek fonu' kurmayı planladığını ifade etti.

Rus müzakereci Vladimir Medinski dün, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın askerden arındırılmasıyla ilgili görüşmelerde "yarı yolda" olduklarını söyledi. Medinski, iki ülkenin görüşlerinin en çok Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi konusunda uyuştuğunu ekledi

İşte 19 Mart'ta öne çıkan gelişmeler...

19.50 Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolları seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Rusya Ukrayna’ya Belarus üzerinden ekipman sağlıyordu.

18.01 Avrupa Birliği Komisyonu temsilcisi, Ukrayna'da kuşatma altındaki kentlerde açlık tehlikesinin başladığını duyurdu. Açıklamada, "Abluka altındaki kentler kıyamet koşulları altında" denildi.

17.33 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonun güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umduğunu belirtti.

15.58 Kiev'i korumak için Devlet Başkanı Zelenski tarafından görevlendirilen Mikola Zirnow, işgalin başlangıcından bu yana başkentte 127 sabotör yakaladıklarını belirtti.

15.55 Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." dedi.

15.27 Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, Avrupa Birliği'nin Rusya'yla ticareti tamamıyla durdurması için çağrı yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Morawiecki, şu ana kadar dört yaptırım paketi açıklayan AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması için çağrıda bulundu.

14.37 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılarda şu ana kadar 816 sivilin öldürüldüğünü ve bin 333 kişinin yaralandığını bildirdi.

14.19 Kiev, 24 Şubat'tan bu yana beşinci bir Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi. Kiev, öldürülenin Korgeneral Andrey Mordviçev olduğunu ifade etti.

12.46 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

12.36 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

11.50 Belarus'taki müzakerelerde Rusya'nın baş müzakerecisi olarak görev yapan Vladimir Medinski, cuma günü yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın tarafsız ülke olması konusunda "duruşlarının gelebileceği en yakın noktaya geldiğini" belirtti.

10.30 Uzay Vakfı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle bağış toplama etkinliğinden uzaya giden ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in adını çıkardı.

Gelen tepkilerin ardından silinen notta Uzay Vakfı, "dünyadaki mevcut olaylar nedeniyle 'Yuri'nin Gecesi' isimli etkinliğinin adını 'Uzay Kutlaması: Bir Sonraki Adımı Keşfedin' olarak değiştirdiğini" yazdı.

09.42 Britanya Savunma Bakanlığı, Kremlin'in şu ana kadar Ukrayna'da orijinal hedeflerine ulaşamadığını ve Ukrayna halkının direnişinin boyutunun Moskova'yı şaşırttığını belirtti.

08.57 AFP'nin yerel medyadan aktardığına göre Mıkolayiv kentinde bir askeri kışla vuruldu. Saldırıda en az 40 Ukraynalı askerin öldürüldüğü belirtildi.

07.38 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ordusu Mariupol kenti çevresinde kontrolünü güçlendirdiği için Ukrayna'nın geçici olarak Azak Denizi'ne erişiminin kesildiğini belirtti.

07.12 Associated Press'in aktardığına göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na cuma günü giden Rus kozmonotlar, sarı ve mavi giyindi. Bu renkler Ukrayna'nın bayrağında bulunuyor.

04.11 Norveç'in kuzeyinde içinde 4 kişi bulunan bir ABD askeri uçağı düştü.

03.45 İki eski ABD başkanı Bill Clinton ve George W. Bush, Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Chicago'da bir kilisenin dışına ülkenin sembolü olan ay çiçeği bıraktı.

03.23 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova'ya çağrı yaparak "acil barış görüşmelerinin zamanının geldiğini" söyledi ve aksi taktirde Rusya'nın "jenerasyonlarca atlatamayacağı büyük kayıplar yaşayacağını" dile getirdi.

Zelenski, Rusya'nın kuşatılan birçok şehre insani yardım girmesine in vermediğini ifade ederken, ülkenin birçok noktasında Rus askerlerinin ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti.